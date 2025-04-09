Аналитики OLX Недвижимости сравнили данные за март 2024 года до марта 2025-го и заметили положительную разницу, рассказывает 24 Канал. Что в Харькове, что в области, спрос оживился, а цены соответственно выросли.

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В Харькове и области оживился рынок недвижимости

В начале года медианная цена за квартиру в новом доме составляла 1,2 миллиона гривен (29 тысяч долларов). Это на 10% больше по сравнению со стоимостью в 2024 году, которая тогда составляла 1,1 миллиона гривен.

На вторичном рынке цена также выросла на 10%. В прошлом году в марте средняя стоимость составляла около 751 тысячи гривен, а теперь составляет 830 тысяч гривен (20 тысяч долларов).

Новый ЖК в Харькове / Фото X-Estate

В области зафиксировано существенное повышение спроса. По сравнению с мартом 2024 года заинтересованность покупателей на вторичном рынке выросла на 48%. На первичном рынке показатель еще выше – за год +79%.

На фоне повышения спроса выросли и цены, в частности на вторичные квартиры (+ 8%). Если в прошлом году средняя цена составляла 734 тысячи гривен, то в этом году составляет 791 тысячу гривен (19 тысяч долларов).

Количество объявлений, правда, снизилось. В Харьковской области этот показатель составляет -24% на вторичном рынке. В Харькове ситуация похожа – на первичке зафиксировано -26%, а на вторичке видим -25%.

Стоит отметить, что данные онлайн-платформы недвижимости ЛУН также свидетельствуют о росте цен на жилье в Харькове. За последние полгода однокомнатные и трехкомнатные квартиры на вторичке подорожали на 5%, а двухкомнатные – на 9%.