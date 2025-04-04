По данным ЛУН, в Киеве и Львове цены на квартиры в новостройках сейчас самые высокие, ввиду высокой стоимости квадратного метра. Поэтому самые бюджетные предложения там будут стоить дороже, чем в других городах Украины, рассказывает 24 Канал.

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Какие цены на самые дешевые квартиры в новостройках

Львов

Самые бюджетные однокомнатные квартиры предлагают в среднем за 2,6 миллиона гривен. Это самая высокая цена среди всех городов Украины. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры составляет 3,5 миллиона гривен, а трехкомнатной – 5,1 миллиона гривен.

Киев

В Киеве средняя стоимость самого бюджетного жилья с одной комнатой составляет 2,4 миллиона гривен. А вот за двухкомнатную квартиру придется заплатить в среднем 3,7 миллиона гривен. И это по состоянию на апрель самая высокая цена по Украине.

Самые дешевые трехкомнатные квартиры стоят в среднем 4,7 миллиона гривен, то есть дешевле, чем во Львове.

Интересно, что лидером по цене на трехкомнатные квартиры является не Киев и не Львов, а Ужгород. Самые бюджетные квартиры там предлагают за 5,5 миллиона гривен.

Днепр

В Днепре цены значительно ниже, чем в Киеве и Львове. Самые дешевые квартиры в новостройке предлагают в среднем за 1,9 миллиона гривен, двухкомнатные – за 2,8 миллиона, а трехкомнатные – за 3,8 миллиона гривен.

Какая самая низкая стоимость жилья в новостройках / Аналитика ЛУНа

Одесса

Если сравнивать цены на самые дешевые квартиры в Одессе с предыдущими городами, то они немного ниже, чем в Днепре. Средняя стоимость однокомнатных составляет 1,5 миллиона гривен, двухкомнатных и трехкомнатных – 2,7 миллиона и 3,3 миллиона гривен соответственно.

Харьков

Хотя в Харькове из-за частых обстрелов и ближе расположения к линии фронта, новостроек немного, предложения все же есть. Самые дешевые однокомнатные квартиры, согласно данным ЛУНа, стоят около 1,2 миллиона гривен, двухкомнатные – 1,8 миллиона, а трехкомнатные – 2,6 миллиона гривен.