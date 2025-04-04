За даними ЛУН, у Києві та Львові ціни на квартири в новобудовах зараз найвищі, зважаючи на високу вартість квадратного метра. Відтак найбюджетніші пропозиції там будуть коштувати дорожче, ніж в інших містах України, розповідає 24 Канал.

Цікаво Ремонт навесні 2025 року: скільки коштує, які можуть виникнути труднощі й на що звернути увагу

Які ціни на найдешевші квартири в новобудовах

Львів

Найбюджетніші однокімнатні квартири пропонують в середньому за 2,6 мільйона гривень. Це найвища ціна серед усіх міст України. Середня вартість двокімнатної квартири становить 3,5 мільйона гривень, а трикімнатної – 5,1 мільйона гривень.

Київ

У Києві середня вартість найбюджетнішого житла з одною кімнатою становить 2,4 мільйона гривень. А от за двокімнатну квартиру доведеться заплатити в середньому 3,7 мільйона гривень. І це станом на квітень найвища ціна по Україні.

Найдешевші трикімнатні помешкання коштують в середньому 4,7 мільйона гривень, тобто дешевше, ніж у Львові.

Цікаво, що лідером за ціною на трикімнатні квартири є не Київ і не Львів, а Ужгород. Найбюжетніші квартири там пропонують за 5,5 мільйона гривень.

Дніпро

У Дніпрі ціни значно нижчі, ніж у Києві та Львові. Найдешевші квартири в новобудові пропонують в середньому за 1,9 мільйона гривень, двокімнатні – за 2,8 мільйона, а трикімнатні – за 3,8 мільйона гривень.

Яка найнижча вартість житла в новобудовах / Аналітика ЛУНу

Одеса

Якщо порівнювати ціни на найдешевші квартири в Одесі з попередніми містами, то вони трохи нижчі, ніж у Дніпрі. Середня вартість однокімнатних становить 1,5 мільйона гривень, двокімнатних та трикімнатних – 2,7 мільйона й 3,3 мільйона гривень відповідно.

Харків

Хоча в Харкові через часті обстріли та ближче розташування до лінії фронту, новобудов небагато, пропозиції все ж є. Найдешевші однокімнатні квартири, згідно з даними ЛУНу, коштують близько 1,2 мільйона гривень, двокімнатні – 1,8 мільйона, а трикімнатні – 2,6 мільйона гривень.