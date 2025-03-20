О ценах на ремонт, с чего его стоит начинать, на чем можно сэкономить, а на чем не стоит, читайте в материале 24 Канала.

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Какие цены на ремонт в 2025 году и от чего они зависят

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала, что за последний год средневзвешенная стоимость ремонта за чистовую отделку (финишный ремонт, после которого в квартиру можно сразу заселяться) выросла в среднем на 45%. Этот показатель касается ремонтов в медианной ценовой группе – то есть на 95% из украинских стройматериалов.

Если говорить в денежном измерении, то средняя цена на ремонты сейчас достигает 950 – 1 150 долларов за квадратный метр.

Стоимость ремонтов от девелопера (опция готовых квартир) по рынку выросла чуть меньше – в среднем на 25%, это объясняется большими объемами контрактов и подписанными ранее договорами, страхующими строительные компании от ценовых всплесков.

Причин, почему дорожают ремонтные работы по Украине, несколько. Прежде всего это связано с дефицитом квалифицированных рабочих.

У нас невероятно высокий дефицит строителей из-за мобилизации и конкуренции частного сектора с государством, что имеет свои проекты восстановления уже сейчас,

– объяснила Виктория Берещак.

По словам эксперта, самой сложной является ситуация с плиточниками, электриками, каменщиками. С другими специальностями тоже не все прекрасно. Дефицит кадров, если говорить о рыночных объемах (работа компаний, которые специализируются на ремонтах), сейчас составляет 50 – 60%. И это, к сожалению, не предел.



Стоимость ремонта в Украине выросла на 45% за год / Фото Depositphotos

Второй аспект – инфляция, которая продолжает расти, бьет по кошелькам и тянет вверх и зарплаты. Как отметила Виктория Берещак, те, кто сегодня остается в профессии, ищут проекты, где могут получить рыночную оплату труда. Поэтому происходит определенная миграция кадров – где-то проекты приостанавливаются и сроки ремонтов сдвигаются на 6 – 12 месяцев.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха добавила, что ремонт дорожает и из-за роста цен на строительные материалы: "Старые запасы распродаются, а все новое, что делают, идет уже по новым расценкам, ведь растут сопутствующие расходы".

Заметим, эксперты не дают однозначного ответа, какую квартиру лучше покупать в 2025 году – с ремонтом или без него. Все зависит от финансовых возможностей человека, временных ограничений и приоритетов.

С чего начать делать ремонт и как выбрать мастеров

Виктория Берещак рассказала, что людям, которые решили делать ремонт и ищут бригаду, прежде всего следует обратить внимание на портфель проектов и юридическую чистоту соглашения о предоставлении услуги. Эксперт добавила, что в Украине чаще действуют обычные договоренности: "нашли прораба, ударили по рукам и полетели". Однако именно это и не защищает от потенциальных проблем: сдвига сроков, некачественного выполнения работ, поиска замены исполнителей, испорченных материалов и тому подобное.

Эксперт советует начинать ремонт или через юридический договор с ФЛП, или через агентство, которое на этом специализируется. Это станет гарантией, что вы сохраните время, нервы и деньги.

Не стоит забывать, что опции дизайн-проекта и технадзор – это отдельные статьи расходов. Как правило, стоимость зависит от квадратуры проекта, месторасположения (региональный фактор) недвижимости. В среднем это 35 долларов за квадратный метр – дизайн, до 10 – 12 долларов за квадрат – технадзор.

Елена Гайдамаха уточнила, что архитектурное сопровождение может быть нескольких видов. Например, вариант только рисунков – специалист подробно изображает, что и где должно быть в квартире. Другой – архитектор разрабатывает детальный план жилья и контролирует весь процесс выполнения ремонта. В таком случае владелец квартиры общается только с архитектором, а тот уже коммуницирует со всеми рабочими.



Архитектор может только сделать чертежи, а может контролировать ремонт / Фото Depositphotos

Руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимости Оксана Остапчук советует начинать ремонт с детального планирования и составления сметы.

Рекомендуем привлекать и консультироваться со специалистами. Дизайнеры интерьера продумают и опишут подробно, где что должно быть. Прораб или компании по ремонту помогут оценить объем работ и выбрать качественные материалы,

– объяснила эксперт.

Важно также иметь резервный бюджет и быть готовым к тому, что ремонт займет больше времени, чем ожидалось.

На чем можно сэкономить, а на чем – не стоит

Во время ремонта на кое-чем можно сэкономить. Однако есть то, что требует максимально качественных материалов и выполнения работ. Если же это игнорировать, в будущем придется платить дороже.

По словам Оксаны Остапчук, экономить можно на декоративных элементах, обоях и выборе производителей мебели. Однако не стоит экономить на качестве основных строительных материалов и работах, от которых зависит безопасность и долговечность ремонта – электричество, сантехника, отопление. Узлы и техника, что активно будут использоваться, должны быть качественные. Стоит обращать внимание на производителей бытовой техники, ведь от ее качества также зависит безопасность, а долговечность сэкономит деньги в будущем.



Эксперты не советуют экономить на электричестве и сантехнике / Фото Depositphotos

Такое мнение поддерживает и Елена Гайдамаха. Она объяснила, почему на электричестве не стоит пытаться сэкономить: "Если электричество вам делали качественно, то есть определенная дорожная карта квартиры. И по ней в случае проблемы можно будет легко сориентироваться. Но это скорее исключения. Ведь если человек профессионал, то и проблем никаких не возникнет".

Президент АСНУ добавила, что ценность привлечения специалистов еще и в том, что они могут обратить наше внимание на те аспекты, о которых мы даже и не задумывались.

Как лучше разместить ванну? Закрывать ли ее полностью, или нет, как удобнее? Как прикрепить полотенцесушитель, чтобы можно было его заменить при необходимости, не сбивая плитку?

– объяснила свое мнение эксперт.

Ответы на эти и многие другие вопросы помогут найти люди, которые являются экспертами в своем деле и имеют необходимый опыт.

Какие тренды в ремонте в 2025 году

Современные тенденции, как объяснила Оксана Остапчук, предусматривают использование экологически чистых материалов, энергоэффективных технологий и минималистичного дизайна. Автономность играет важную роль при планировании ремонта. Например, заблаговременное продумывание установки аккумуляторов, которые запитают квартиру или дом при отключениях света.

Также популярны умные системы управления домом, но они достаточно дорогие и не всем доступны.

Относительно самого дизайна, то, как отмечает Елена Гайдамаха, популярны все еще светлые квартиры. Ведь свет расширяет пространство. Также люди очень часто выбирают встроенные двери.



В дизайне популярны светлые цвета / Фото Depositphotos

Может ли стоимость ремонта пойти на спад

Оксана Остапчук считает маловероятным, что в ближайшем будущем будет снижение цен на ремонтные работы.

Такое же мнение имеет и Виктория Берещак.

Потенциал роста цен на ремонтные работы в течение первого полугодия 2025 года будет сохраняться на высоком уровне – прежде всего из-за факторов, связанных с нехваткой рук и инфляционными процессами,

– считает обозреватель рынка.

Цены могут вырасти и до 20%. А на отдельные статьи, например, работу электриков, даже больше.