Самые низкие цены на двухкомнатные квартиры сейчас в Запорожье, а самые дорогие – в Киеве. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные ЛУН.

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В каких городах самые низкие цены на двухкомнатное жилье

В Запорожье квартиры с двумя комнатами продают за 23 800 долларов. Средняя стоимость за последние полгода снизилась на 5%. Это связано с близким расположением города к линии фронта и частыми обстрелами.

На втором месте – Николаев, где средняя стоимость немного выше. Двухкомнатные квартиры там предлагают за 30 тысяч долларов. За последние шесть месяцев цены оставались стабильными.

Сумы занимают третье место со стоимостью в 31 тысячу долларов. Средняя цена за последние полгода снизились еще на 2%, что было обусловлено частыми обстрелами.

В Харькове двухкомнатные квартиры продают за 36 тысяч долларов. Стоимость выросла на 9% за последние полгода. Это свидетельствует о том, что рынок в городе понемногу адаптируется к военным реалиям.

Пятерку городов с самой дешевой недвижимостью замыкает Кропивницкий. Там двухкомнатные квартиры в среднем стоят 39 тысяч долларов. За последние шесть месяцев стоимость не изменилась.

Цены на вторичные двухкомнатные квартиры в апреле / Данные ЛУН

Где продают самые дорогие двухкомнатные квартиры

В Киеве жилье с двумя комнатами в среднем продают за 100 тысяч долларов (+8% за полгода). Стоимость будет зависеть от района: в Деснянском – можно купить и за 55 тысяч долларов, а в Печерском – цены доходят до 193 тысяч долларов.

На втором месте – Львов, где двухкомнатные квартиры в среднем продают за 92 500 долларов (+4% за полгода). А на третьем месте – Ужгород со средней стоимостью 89 тысяч долларов (+14% за полгода).