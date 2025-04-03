За последние полгода стоимость аренды однокомнатного жилья снизилась в девяти областных центрах. Об этом свидетельствуют аналитические данные онлайн-платформы недвижимости ЛУН, сообщает 24 Канал.

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В каких городах цены на аренду существенно упали

Больше всего средняя стоимость снизилась в Днепре и Ровно – на 12%. По состоянию на начало апреля однокомнатные квартиры там предлагают за 10 500 и 11 500 гривен соответственно.

На 11% арендная плата упала на 11% в Одессе. Снять однокомнатное жилье сейчас стоит в среднем 8 900 гривен.

В Полтаве арендовать квартиру с одной комнатой также стало дешевле. За последние полгода средняя цена снизилась до 10 тысяч гривен.

Цены на аренду однокомнатных квартир по Украине / Аналитика ЛУНа

На 8% подешевело жилье в Виннице – за однокомнатную квартиру теперь нужно платить 11 тысяч гривен.

Хотя квартиры в Ивано-Франковске и Львове пользуются высоким спросом, цены там также снизились. В обоих городах показатель составляет -7%. Однокомнатные квартиры сдают за 13 600 гривен в Ивано-Франковске и 16 700 гривен во Львове.

Где еще зафиксировали отрицательные показатели

В столице за последние полгода однокомнатные квартиры подешевели на 3%. Средняя стоимость аренды, по данным ЛУНа, в апреле составляет 17 тысяч гривен.

На столько же снизились цены в Ужгороде. Средняя арендная плата в месяц теперь составляет 18 200 гривен.