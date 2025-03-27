В одних регионах местные жители отдают на жилье почти весь доход, а в других расходы значительно ниже. Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Читайте также В одной из областей квартиры на вторичке за год подорожали аж на 31%

Где арендовать квартиру наиболее затратно

Аналитики узнали, сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных областях, и подсчитали, сколько денег украинцы тратят на долгосрочную аренду жилья.

Дороже всего арендовать жилье дороже всего в таких городах: Ужгород, Львов, Киев. Жители Ужгорода тратят больше всего денег, чтобы снимать жилье, – 75% дохода. Ведь средняя стоимость жилья составляет 16 900 гривен, а средняя зарплата 22 500 гривен.

В Львове аренда стоит 17 000 гривен, что составляет 68% от дохода. В Киеве – 15 999 гривен, то есть 65% при средней заработной плате в 24 500 гривен.



Наибольший процент зарплаты на аренду тратят в Ужгороде / Фото Pexels

Где снимать жилье выгоднее всего

Самое низкое соотношение стоимости аренды к зарплате – в Херсоне. Чтобы снять однокомнатную квартиру там, придется отдавать 15% от средней зарплаты, которая составляет 20 000 гривен.

Чуть больше тратят на аренду жители Харькова – 20% от зарплаты в 20 000 гривен. В Запорожье и Николаеве – 27% от дохода при зарплате 18 500 гривен. В Одессе, Сумах и Кропивницком расходы на аренду составляют 36% от дохода: в Одессе при зарплате 22 500 гривен, в Сумах при 18 000 гривен и Кропивницком – 18 225 гривен.

Где цены оптимальные

Умеренной можно назвать ситуацию в городах, где аренда жилья составляет примерно 50% от зарплаты. Среди них – Полтава, Черкассы, Винница, Житомир, Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.

Подытоживая, заметим, что рынок недвижимости Украины продолжает приспосабливаться к экономическим условиям и ситуации безопасности в стране. Расходы украинцев на аренду жилья отличаются в зависимости от города, доходов и стоимости аренды. В регионах возле зон ведения боевых действий они составляют 15 – 30%. В то же время во Львове, Ужгороде и Киеве значительно выше.