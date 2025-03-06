О том, как изменились цены на жилье на вторичке, а также спрос и предложение, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные DIM.RIA.

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Как изменилось предложение квартир вторички в феврале

В течение февраля на вторичном рынке недвижимости в большинстве областей количество предложений по продаже жилья выросло. Активнее всего – на Днепропетровщине, Винницкой и Кировоградской областях. Там владельцы квартир разместили в полтора раза больше предложений, если сравнивать с январем.



Количество объявлений о продаже жилья на вторичке за февраль / Инфографика DIM.RIA

Как изменились цены на квартиры за год

Средняя цена, которую указывают владельцы в предложениях по продаже однокомнатных квартир, за февраль выросла в большинстве регионов. Наиболее ощутимо в Волынской области – на 7% до 51,5 тысячи долларов.

Кроме того, Волынская область – лидер по росту цен на однокомнатное жилье вторички, если анализировать данные за последний год. Там они выросли аж на 31%. На второй строчке Черновицкая область – рост цен на 29%, на третьей – Закарпатская – на 28%.

Что касается самих цен, то самое дорогое по состоянию на конец февраля однокомнатная квартира стоит в Киеве – в среднем 90,2 тысячи долларов. Далее идет Львовщина – 70,8 тысячи долларов, Закарпатье – 67,3 тысячи.



Как изменились цены на квартиры вторички за год / Инфографика DIM.RIA

Что со спросом на жилье

Если сравнивать с январем, в феврале в феврале заинтересованность украинцев вторичным жильем выросла в нескольких восточных и южных областях и снизилась в остальных регионах. В Киеве в течение февраля количество поисковых запросов по покупке жилья оставалась стабильной, а в области – уменьшилось на 4%.



Как изменился спрос на вторичное жилье в Украине / Инфографика DIM.RIA

Самый большой разрыв между предложением и спросом зафиксировали в Тернопольской, Винницкой и Черновицкой областях.