Как за последний месяц изменилась стоимость аренды недвижимости в Украине, где зафиксировали наибольший рост цены, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные DIM.RIA.

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Сколько стоит аренда квартиры в областях

Наиболее ощутимо цены на аренду однокомнатных квартир в течение февраля выросли в Черкасской области – 40%. В западных областях заоблачные цены постепенно идут вниз – на Львовщине аренда подешевела на 5%, на Закарпатье – на 7%, в Ивано-Франковской области – на 3%, Волынской – на 2%, Ровенской – на 1%.

Арендовать однокомнатное жилье в феврале дороже всего было в Киеве. Там средняя цена составляла 17,6 тысячи гривен. Однако стоит заметить, что цены в столице существенно отличаются в зависимости от района: от 9,2 тысячи гривен в Деснянском районе до 23 тысяч гривен в Печерском.

Вторую строчку по средней стоимости однокомнатного жилья занимает Днепропетровщина. Там владельцы сдают жилье в аренду в среднем за 13,9 тысячи гривен в месяц. На третьей – Волынская область со средними ценами в 13,5 тысячи гривен.

Заметим, что эксперты прогнозируют оживление рынка аренды весной 2025 года.



Цены за аренду однокомнатной квартиры в регионах Украины / Инфографика DIM.RIA

Как изменился спрос на квартиры

Заинтересованность жильем больше всего выросла в Кировоградской, Житомирской, Волынской и Тернопольской областях. Зато спад спроса зафиксировали в Запорожье, Николаевской и Ровенской областях (на 21 – 27% меньше, если сравнивать с январем).

Спрос на аренду все же выше предложения почти во всех регионах Украины. Соотношение количества опубликованных объявлений и отзывов в феврале больше всего отличалось на Житомирщине, Тернопольщине и Винницкой области. В Киеве на объявления по аренде жилья приходится в среднем 10 отзывов, в области – 12.