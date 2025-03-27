В одних регіонах місцеві жителі віддають на житло майже весь дохід, а в інших витрати значно нижчі. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на дані OLX Нерухомість.

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Де орендувати квартиру найвитратніше

Аналітики дізналися, скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних областях, та підрахували, скільки грошей українці витрачають на довготривалу оренду житла.

Найдорожче орендувати житло в таких містах: Ужгород, Львів, Київ. Жителі Ужгорода витрачають найбільше грошей, аби винаймати помешкання, – 75% доходу. Адже середня вартість житла становить 16 900 гривень, а середня зарплата 22 500 гривень.

У Львові оренда коштує 17 000 гривень, що становить 68% від доходу. У Києві – 15 999 гривень, тобто 65% при середній заробітній платі у 24 500 гривень.



Найбільший відсоток зарплати на оренду витрачають в Ужгороді / Фото Pexels

Де винаймати житло найвигідніше

Найнижче співвідношення вартості оренди до зарплати – у Херсоні. Аби винаймати однокімнатну квартиру там, доведеться віддавати 15% від середньої зарплати, яка становить 20 000 гривень.

Трохи більше витрачають на оренду жителів Харкова – 20% від зарплати у 20 000 гривень. У Запоріжжі та Миколаєві – 27% від доходу при зарплаті 18 500 гривень. У Одесі, Сумах та Кропивницькому витрати на оренду становлять 36% від доходу: в Одесі при зарплаті 22 500 гривень, у Сумах при 18 000 гривень та Кропивницькому – 18 225 гривень.

Де ціни оптимальні

Поміркованою можна назвати ситуацію в містах, де оренда житла становить приблизно 50% від зарплати. Серед них – Полтава, Черкаси, Вінниця, Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці.

Підсумовуючи, зауважимо, що ринок нерухомості України продовжує пристосовуватися до економічних умов та безпекової ситуації в країні. Витрати українців на оренду житла відрізняються залежно від міста, доходів і вартості оренди. У регіонах біля зон ведення бойових дій вони становлять 15 – 30%. Водночас у Львові, Ужгороді та Києві значно вищі.