Про те, на скільки зросли ціни на нерухомість на Прикарпатті за останні 3 роки та якими вони є в березні 2025 року, 24 Канал розповідає з посиланням на дані ЛУН.

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Як змінилися ціни на житло за останні 3 роки

У лютому 2022 року квадратний метр у новобудовах Івано-Франківська коштував 14,7 тисячі гривень. Станом на кінець березня ціна за квадрат сягає 35,6 тисячі гривень. За ці роки квартири первинки подорожчали на 242%.

Найвідчутніше зросло в ціні житло в сегменті "преміум". Вартість квадрата подорожчала з 20 тисяч гривень до 50,4 тисячі. Якщо аналізувати у процентах, ціни підвищили на 252%.

Квартири в інших сегментах також не відстають. Наприклад, "економ" та "комфорт" класи – там за три роки зафіксували зростання цін на 245% та 235% відповідно. Квадрат економквартири у 2022 році продавали за 11,4 тисячі гривень, а тепер за 28,4 тисячі, ціни "комфорту" підвищилися з 14,3 тисячі до 33,6 тисячі за квадрат.

Бізнес-нерухомість зросла в ціні найменше – на 190%, з 19,8 тисячі гривень до 37,6 тисячі.



Житло в Івано-Франківську за роки великої війни виросло в ціні у 2,5 раза / Інфографіка ЛУН

Зауважимо, що є області, де ситуація вартістю квартир протилежна до Прикарпаття. Від початку повномасштабної війни ціни на житло там пішли на спад. Йдеться про регіони, наближені до фронту.

Зміни у пропозиції житла

Якщо за підсумками 2020 та 2021 років в Івано-Франківській області за рік здали в експлуатацію по 0,51 мільйона квадратних метрів житла, то за 2024 рік – 0,65 мільйона квадратів. Регіон – у лідерах по Україні за цим показником за підсумками минулого року. Попереду лише Київ та область і Львівщина.