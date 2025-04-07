Найнижчі ціни на двокімнатні квартири зараз у Запоріжжі, а найдорожчі – у Києві. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на дані ЛУН.

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У яких містах найнижчі ціни на двокімнатне житло

У Запоріжжі квартири з двома кімнатами продають за 23 800 доларів. Середня вартість за останні пів року знизилась на 5%. Це пов'язано з близьким розташуванням міста до лінії фронту та частими обстрілами.

На другому місці – Миколаїв, де середня вартість трохи вища. Двокімнатні квартири там пропонують за 30 тисяч доларів. За останні шість місяців ціни залишалися стабільними.

Суми посідають третє місце із вартістю в 31 тисячу доларів. Середня ціна за останні пів року знизились ще на 2%, що було зумовлено частішими обстрілами.

У Харкові двокімнатні квартири продають за 36 тисяч доларів. Вартість зросла на 9% за останні пів року. Це свідчить про те, що ринок у місті потрохи адаптовується до воєнних реалій.

П'ятірку міст із найдешевшою нерухомістю замикає Кропивницький. Там двокімнатні квартири в середньому коштують 39 тисяч доларів. За останні шість місяців вартість не змінилася.

Ціни на вторинні двокімнатні квартири у квітні / Дані ЛУН

Де продають найдорожчі двокімнатні квартири

У Києві житло з двома кімнатами в середньому продають за 100 тисяч доларів (+8% за пів року). Вартість залежатиме від району: у Деснянському – можна купити і за 55 тисяч доларів, а в Печерському – ціни доходять до 193 тисяч доларів.

На другому місці – Львів, де двокімнатні квартири в середньому продають за 92 500 доларів (+4% за пів року). А на третьому місці – Ужгород із середньою вартістю 89 тисяч доларів (+14% за пів року).