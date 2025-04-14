У квітні попит на квартири у Львові підвищився, на що частково вплинув фактор сезонності. Експерти прогнозують подальше помірне зростання впродорж кількох місяців, пише 24 Канал.

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Ціни на квартири у Львові за районами

Найвищі ціни традиційно фіксують у Галицькому районі. Це пов'язано з престижністю локації (центр міста), великою кількістю історичних будівель та розвиненою інфраструктурою. За даними онлайн-платформи нерухомості ЛУН, вартість квадратного метра може сягати 2 300 – 2 500 доларів або й вище.

Також високі ціни помітні в центральних частинах Франківського та Шевченківського районів (1 900 – 2 300 доларів за квадратний метр). Головні переваги цих районів – зручне транспортне сполучення та наявність паркових зон.

Актуальні ціни на квартири за районами / Дані ЛУНу

Дешевші квартири продають у віддалених частинах Личаківського та Сихівського районів. Там квадратний метр вторинного житла коштує в середньому 1 600 – 1 900 доларів.

Також відносно нижчі ціни пропонують в окремих частинах Залізничного району (1 700 – 2 000 доларів за квадрат).

Щоправда, вартість квартири у Львові залежить не тільки від розташування. Навіть у "бюджетних" районах гарне житло з ремонтом може коштувати, як у центральних.

Як змінювалися ціни на квартири з травня 2023 року / Аналітика ЛУНу

Варто зазначити, що Львів посідає перше місце серед усіх міст України за вартістю однокімнатних квартир на вторинці (65 тисяч доларів). А за ціною дво- та трикімнатних квартир місто займає другу сходинку, одразу після Києва (92,5 тисячі та 113 тисяч доларів відповідно).