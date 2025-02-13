Строительство среди лидеров по уровню коррупции

Такие данные обнародовала председатель комитета Верховной Рады по вопросам градостроительства Елена Шуляк, комментируя исследование "Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространенность", информирует 24 Канал.

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Строительство и земельные отношения занимают 4 место среди самых коррумпированных сфер Украины – так считают 27,9% опрошенных представителей бизнеса.

занимают 4 место среди самых коррумпированных сфер Украины – так считают 27,9% опрошенных представителей бизнеса. Первое место по уровню коррупции занимает таможня (35,1%), далее следуют энергетика и коммунальные услуги (32,2%) и правоохранительные органы (28,5%).

(35,1%), далее следуют (32,2%) и (28,5%). Судебная система, которую коррупционной считают 18,1% респондентов, замкнула пятерку.

Какие коррупционные ситуации самые распространенные

Передача земли в собственность или в пользование без аукциона – в 2024 году неофициальные платежи за это делали 15,5% опрошенных (в 2021 году – только 5%).

Получение градостроительных условий и ограничений – 9,6% случаев.

Игнорирование фактов незаконного пользования земельным участком – 9% (в 2021 году – 13%).

Получение разрешения на строительство или реконструкцию – 8,9% (ранее – 17,8%).

Выдача строительного паспорта – 8,2% (в 2021 году было 11,8%).

Уменьшается ли уровень коррупции

По словам Елены Шуляк, за последние 3 года ситуация несколько улучшилась. Так, в 2021 году о коррупционном опыте в строительстве заявляли 40,3% опрошенных, в 2024 году – 32,7%.

Количество чиновников, которые инициируют коррупцию, тоже уменьшилось: в 2021 году таких было 22,4%, в 2024 – 19,9%. Кроме того, уменьшилось и количество предпринимателей, которые предлагают взятки: в 2021 году их было 8,5%, в 2024 – 5%.

Как борются с коррупцией в строительстве

В Украине 4 года действует Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССБ). Благодаря этому на начало 2023 года удалось сэкономить более 11 миллиардов гривен.

Все градостроительные условия и ограничения отныне формируются через эту систему, а решение об отказе содержат четкое объяснение и рекомендации.

Запрет коррупционных схем с землей

С 1 января 2025 года в Украине запрещается разработка детальных планов территорий (ДПТ), которые часто использовались для незаконного перевода земли под застройку.

(ДПТ), которые часто использовались для незаконного перевода земли под застройку. Отныне выделение земельных участков будет возможно только через план пространственного развития (ППР), что позволит уменьшить риски рейдерства и хаотичной застройки.

Важно! Власть рассматривает возможность жестких правил обжалования отказа в предоставлении градостроительных условий и установления четких причин для отказа. Это должно устранить возможность "торговли" разрешениями и минимизировать ручной контроль со стороны чиновников.