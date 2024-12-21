Укрзализныця обновила свои билеты: украинцы давно просили об этом изменении

В субботу, 21 декабря, стало известно, что Укрзализныця обновила свои билеты на поезда. Отныне в проездных документах нет дубляжа на русском языке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост заместителя министра развития общин и территорий Украины Тимура Ткаченко.

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Что известно об обновлении билетов Укрзализныци

Тимур Ткаченко сообщил, что с железнодорожных билетов убрали русский язык. Отныне на документах информация будет дублироваться на украинском и английском.

Кроме этого, утверждены бланки документов для печати в терминалах самообслуживания, что позволяет вводить новые сервисы для пассажиров на железнодорожном транспорте,

– добавил заместитель министра.

Ткаченко отмечает, что это важный шаг в рамках евроинтеграции, поскольку украинская железная дорога играет сейчас ключевую роль в пассажирских перевозках.

В то же время чиновник говорит, что отказ от русского является не только символическим, но и практическим шагом к утверждению украинского как единственного государственного. В то же время использование английского способствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство для иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания.

Как выглядит обновленный билет УЗ / фото Тимура Ткаченко

Тимур Ткаченко отметил, что в будущем билет все еще будет претерпевать изменения и будет несколько усовершенствован. Однако на этом этапе самое главное то, что на нем нет российских надписей.