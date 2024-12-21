Укрзалізниця оновила свої квитки: українці давно просили про цю зміну

У суботу, 21 грудня, стало відомо, що Укрзалізниця оновила свої квитки на потяги. Відтепер у проїзних документах немає дубляжу російською мовою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост заступника міністра розвитку громад та територій України Тимура Ткаченка.

Дивіться також Масштабна кібератака на держреєстри: чи вкрали дані, як працюють нотаріуси і коли все відновлять

Що відомо про оновлення квитків Укрзалізниці

Тимур Ткаченко повідомив, що з залізничних квитків прибрали російську мову. Відтепер на документах інформація буде дублюватись українською та англійською.

Окрім цього, затверджено бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, що дозволяє запроваджувати нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті,

– додав заступник міністра.

Ткаченко зазначає, що це важливий крок у рамках євроінтеграції, оскільки українська залізниця відіграє зараз ключову роль у пасажирських перевезеннях.

Водночас посадовець каже, що відмова від російської є не лише символічним, а й практичним кроком до утвердження української як єдиної державної. Водночас використання англійської сприяє інтеграції у міжнародний простір, покращує зручність для іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування.

Як виглядає оновлений квиток УЗ / фото Тимура Ткаченка

Тимур Ткаченко зазначив, що у майбутньому квиток все ще зазнаватиме змін і буде дещо удосконалений. Однак на цьому етапі найголовніше те, що на ньому немає російських написів.