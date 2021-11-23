Благодаря анализу ДНК: убийцу 86-летней женщины удалось найти спустя 20 лет после преступления

В Великобритании с помощью ДНК установили личность мужчины, который ограбил и избил 86-летнюю женщину, в результате чего она умерла. Преступление произошло еще 20 лет назад.

Два десятка лет дело оставалось нераскрытым. Все изменила идентификация на ручке сумки жертвы ДНК нападавшего.

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В Британии спустя годы после преступления нашли убийцу

В Лондоне установили личность мужчины, который ограбил и сильно избил 86-летнюю Хильду Локерт. Преступление произошло 20 лет назад.

Нападавшему Джуниору Янгу тогда было всего 18 лет. Пенсионерку после его нападения доставили в больницу с тяжелыми травмами, переломом ноги и болью в бедре. Через две недели женщина умерла.

Парень похитил у Локерт кошелек с 15 фунтами стерлингов, сумку и билет на автобус. Через несколько недель после инцидента в июне 2001 года Янга арестовали. Однако вскоре злоумышленник вышел на свободу из-за недостаточности доказательств его причастности к нападению.

Мужчину задержали, он в совершенном признался

Только в 2021 году дело удалось раскрыть – все благодаря анализу ДНК. Уже 39-летний нападавший был обвинен в ограблении и непреднамеренном убийстве. Сначала он возражал, что причастен к преступлению.

Вы хотите, чтобы мы считали, что вы каким-то образом контактировали с грабителем, и он принес вашу ДНК, чтобы ограбить Локерт, и положил вашу ДНК на ручку ее сумки,

– сказал в суде прокурор.

Впоследствии мужчина признался в преступлении и еще в 2 других ограблениях, которые совершил до и после нападения на Хильду Локерт.