На случай блэкаута: как помочь детям преодолеть тревожность
Источник:Программа "Ты как?"
С наступлением зимнего периода увеличивается вероятность ударов оккупантами по энергетической инфраструктуре Украины. Россияне будут ставить себе цель оставить украинцев без электричества. Поскольку дети более восприимчивы к потрясениям и несогласиям, чем взрослые, следует знать, как успокоить детей в случае блэкаута.
Кроме того, чтобы обеспечить себя вещами первой необходимости – фонариками, батарейками, теплой одеждой, стоит позаботиться о том, как помочь детям преодолеть тревожность и сделать время без света комфортным и уютным, насколько это возможно. О том, как помочь ребенку преодолеть тревожность, рассказали психологи Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?".
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Как подготовить ребенка к блекаутам
Страх тьмы не является чем-то необычным у детей. Это – с одной стороны, возрастной страх, а с другой – одно из последствий длительного стресса.
Когда человек находится в темноте, теряются ощущение границ, тела и ориентацию в пространстве. Поэтому следует быть очень осторожными с прикосновениями к ребенку в такой момент. Первое, что необходимо сделать – дать ребенку чувство пространства: "Стены здесь, потолок вот там".
Психологи советуют договориться с ребенком, за что он будет отвечать — включать фонарик, заботиться о своей игрушке или любимце. Для того чтобы отвлечь ребенка можно предложить ему поиграть в игры. Это самый простой способ трансформировать напряжение.
Как восстановить чувство безопасности у ребенка
Психологи рассказывают о возможных играх в темноте, чтобы ребенок чувствовал безопасность.
Если есть фонарик, то можно использовать тьму как инструмент.
- Устройте театр теней – создавайте руками и игрушками разные фигуры;
- Сделайте проектор из стаканчика и плёнки;
- Смотрите сквозь дуршлаг, сито на "звезды".
Также рекомендуют использовать аудиальные игры и игры со словами.
- Пойте хором – можно играть на музыкальных инструментах;
- Говорите друг с другом на "тарабарском языке" – речь идет о сочинении слов и целей истории. Можно угадывать по интонациям рассказчиков, о чем они говорят
- Рассказывайте быстрые истории, чтобы уложиться в минуту
- Играйте в "Слова"
- Играйте в "Искаженный телефон"
- Играйте в "Сказку по предложению" - составьте общую сказку, но каждый может говорить только по одному предложению
- "Слова наоборот" – давайте друг другу слова и старайтесь проговорить их наоборот
- Ищите рифмы к словам. Можете называть случайные слова и искать к ним 3 – 4 рифмы
- "Глупости". Вы можете придумывать начало предложения, к которому нужно придумать забавное и нереальное продолжение.
Чтобы помочь ребенку преодолеть страх тьмы, вы можете сделать "Спрей от монстров". Для этого стоит взять брискалку с водой наклеить на нее или же нарисовать что-нибудь забавное. Назовите брискалку "Спреем от монстров". Таким образом, ребенок может брызгать водой в темноте со словами "Я тебя не боюсь!".
Также психологи советуют, что отвлечься или почувствовать уют и вернуть ощущение границ тела помогут пледы, подушка и игрушки, которые можно сжимать в руках.
Как восстановить чувство безопасности у детей / Фото телеграмм Программа "Ты как?"
Материалы психологи разработали в партнерстве с UNICEF Ukraine.
Модернизированная карта с Пунктами несокрушимости: что стоит знать на случай блекаутов
- Карта с Пунктами несокрушимости усовершенствовали в приложении Дия.
- Карту не обязательно загружать – всю необходимую информацию можно просмотреть онлайн. Однако Минцифры рекомендует на всякий случай заранее загрузить эту карту, чтобы точно иметь к ней доступ в случае экстренной ситуации.
- Карта является интерактивной. Теперь можно узнать, есть ли в Пункте несокрушимость зарядка, вода, тепло и аптечка.
- Федоров отметил, что по соображениям безопасности карта в Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях не будет отображаться. Также частично доступна в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областях.