В этом материале Техно 24 подготовил ряд советов, которые помогут вам распознать возможные проблемы с сетью и заранее подготовиться к возможным отключениям. Это стоит знать, ведь часто именно мобильная связь является единственным шлюзом для общения.
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Причины и признаки отсутствия связи
Чтобы быть готовым, важно распознать факторы, которые могут привести к перебоям в работе мобильной сети. Это могут быть стихийные бедствия, перебои в электроснабжении, повреждения оборудования, перегрузки сети, кибератаки или проблемы с техническим обслуживанием.
Признаками перебоев могут быть следующие:
- медленная или прерывистая передача данных,
- сброс звонков,
- недополученные SMS, или сообщения об ошибках.
Подтвердить перебои в работе сети можно посетив надежные источники информации – соцсети оператора, новостные сайты и надежные телеграмм-каналы, комментарии и обсуждения в соцсетях.
Резервные источники связи
Создание резервного плана – это второй шаг, чтобы справиться с перебоями в работе мобильной сети. Определите альтернативные каналы связи, такие как интернет, специальные приложения и sim-карты других операторов, мессенджеры и сервисы для звонков.
Однако в случае блэкаута, как это было зимой 2022 года, отсутствие электричества приводило к перебоям в сетях различных операторов, поэтому стоит позаботиться и о вполне альтернативных средствах связи.
Это может быть энергонезависимый интернет, подключить который сейчас не является проблемой. Кроме того, стоит инвестировать в павербанки и мобильные зарядные станции, которые способны обеспечить энергией роутеры и другую важную технику для работы интернета.
Поэтому в итоге лучше запастись:
- запасными sim-картами других операторов,
- предустановленными мессенджерами и приложениями для связи,
- энергонезависимым оптическим интернетом,
- альтернативными источниками питания,
- автономным интернетом Starlink.
Как оставаться в курсе событий, когда нет сети
Оставаться в курсе событий очень важно во время отсутствия связи и отключения электроэнергии, поэтому следует позаботиться о том, чтобы вы имели доступ к надежному каналу информации. Конечно, лучшим таким каналом является интернет, однако следует позаботиться о доступе к радио.
Это поможет вам следить за новостями, извещениями о воздушной тревоге и региональными сообщениями, поэтому покупка хотя бы недорогого, а лучше надежного радиоприемника является обязательным шагом.
Если вы обеспечили себе доступ к интернету, позаботьтесь о том, чтобы вы следили за официальными информационными каналами в соцсетях или другими официальными источниками. Это поможет узнавать о причинах, продолжительность и последствия отключений.
Перечень полезных приложений
Лучше установить несколько приложений на смартфон для общения оффлайн. Они могут пригодиться в любой момент.
- Bridgefy: Этот автономный мессенджер который работает на базе технологии Bluetooth. Он способен обеспечить связь на расстоянии до 100 метров.
- Briar: Как и Bridgefy, Brair еще одна бесплатная программа без проверки номера телефона для обмена сообщениями без подключения к сети. Вам просто нужно ввести свое имя, установить пароль, и вы можете отправлять текстовые сообщения без подключения к интернету или сотовой связи.
- Rumble: Бесплатное приложение с открытым исходным кодом. Rumble позиционирует себя как полностью автономное приложение для микроблогинга. После установки соединения через WiFi или Bluetooth, Rumble позволяет пользователям свободно общаться и обмениваться изображениями без использования сотовой сети.
- Vojer: Программа позволяет общаться без доступа к интернету и отправлять зашифрованные сообщения и фото. При настройке не нужно предоставлять дополнительных разрешений кроме доступа к Wi-Fi, Bluetooth, микрофона и галереи.
Позаботьтесь о том, чтобы смартфон был заряжен
Перебои и отсутствие мобильной сети имеют последствия на работу смартфона, что проявляется в быстром истощении аккумулятора, поэтому следует оптимизировать производительность устройства. Рекомендуем перевести смартфон в режим экономии энергии и включить профиль "в самолете", который полностью выключает радиомодуль.
Также стоит уменьшить яркость экрана, а в случае с перебоями в работе сети попробовать переключиться на сети 2G или 3G в настройке мобильной сети вашего смартфона.
Подготовьте родных
Позаботившись о себе, рекомендуем также подготовить и родных. Поделитесь с ними полезными материалами и советами, которые помогут им оставаться устойчивыми. Помогите им, если они сами не смогут справиться с подготовкой, особенно это касается пожилых людей.
Убедитесь, чтобы у них был альтернативный источник связи. Подключение линии фиксированной телефонной связи будет отличной идеей. Кроме того, следует подумать и о дополнительном телефоне с другой sim-картой для связи.
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Следуя этим шагам, вы сможете повысить свою готовность и смягчить последствия перебоев в работе мобильных сетей и электроснабжения. Если вы будете готовы к таким ситуациям, как блэкауты и потеря связи, вы будете оставаться устойчивыми и морально спокойными.