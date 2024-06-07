Предлагаем подробное пособие от 24 Канала, которое поможет вам эффективно управлять и продлевать время работы вашего iPhone от аккумулятора. Все правила и рекомендации ниже просты и способны существенно увеличить автономность вашего телефона.

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Включите отображение процента заряда аккумулятора

Значок аккумулятора в верхнем правом углу экрана iPhone указывает на остаток заряда аккумулятора, но это не очень точный показатель. Чтобы получить более точную информацию о проценте заряда батареи, выполните следующие действия:

Откройте "Настройки", Выберите "Аккумулятор", Нажмите "Процент заряда аккумулятора".

Теперь на пиктограмме аккумулятора будет отображаться число, что даст вам четкое представление о том, сколько заряда осталось.

Важно! Для iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini убедитесь, что ваша система обновлена до iOS 16.1 или более новой версии, чтобы получить доступ к этой функции.

Активируйте режим низкого энергопотребления

Режим экономии энергии – это эффективный инструмент для экономии заряда аккумулятора путем ограничения фоновых действий, таких как загрузка и получение почты и других процессов. Он активируется автоматически при 20% заряда аккумулятора, но его можно включить и вручную:

В предыдущем меню "Настройки"- "Аккумуляторы" найдите строку с соответствующим названием режима, Далее остается только включить "Режим экономии энергии".

Значок аккумулятора станет желтым, указывая на то, что режим низкого энергопотребления активирован.

Обратите внимание! При любых других условиях, этот режим станет доступным только тогда, когда заряд аккумулятора ниже 80%.

Настройте яркость экрана

Экран является основным потребителем заряда аккумулятора. Уменьшение яркости может помочь продлить срок его службы. Отрегулировать яркость можно очень просто.

Во-первых , доступ к ползунку яркости можно получить через "Центр управления", который открывается свайпом по экрану от верхней грани вниз.

, доступ к ползунку яркости можно получить через "Центр управления", который открывается свайпом по экрану от верхней грани вниз. Во-вторых, отрегулировать его так можно в меню "Настройки" – "Дисплей и яркость".

Вы можете установить постоянное значение яркости, чтобы она не менялась в течение дня и при различных условиях освещения. Для этого в настройках "Доступность" выберите "Дисплей и размер текста" и выключите "Авто яркость".

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Активируйте автоматическую блокировку

Настройки автоматической блокировки могут помочь управлять использованием экрана. Помним, что именно он является основным источником истощения батареи поэтому чем быстрее экран смартфона будет выключаться при отсутствии взаимодействия, тем больше заряда будет сохранять аккумулятор.

Перейдите в "Настройки", Выберите "Дисплей и яркость", Нажмите на "Автоблокировка" и выберите меньший временной интервал.

Важный совет! В iOS 16 появились виджеты на экране блокировки, которые демонстрируются пользователю все время. Эта функция довольно энергоемкая, поэтому лучше не используйте сложные обои и виджеты, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

На iPhone 14 Pro, Pro Max и iPhone 15 Pro, Pro Max можно выключить функцию Always on display:

Перейдите в настройки "Дисплей и яркость" и отключите "Всегда включен".

Отключите службы определения местоположения

GPS и Службы определения местоположения полезны, когда вам нужно найти конкретное место на карте, или проложить маршрут. Однако они очень активно используют заряд аккумулятора, поэтому лучше выключать их тогда, когда вы ими не пользуетесь.

Откройте "Настройки", Перейдите в "Конфиденциальность и безопасность", Нажмите на "Службы определения местонахождения" и отключите их.

Для более детального контроля настройте параметры для отдельных приложений в Службах определения местоположения. Отключение "Найди меня" также может сэкономить заряд аккумулятора, если вам критически важен каждый процент:

Перейдите в "Настройки", Нажмите на свое имя, Выберите "Найти меня", Далее "Найти мой iPhone" и отключите эту функцию.

Важное предостережение! Если вы выключите "Найти меня", вы не сможете найти местоположение вашего iPone, если потеряете его. Поэтому нужно взвесить, что вам больше необходимо.

Отключите фоновое обновление программ

Обновление программ в фоновом режиме позволяет программам обновлять содержимое в фоновом режиме. Это удобно, ведь вы всегда будете иметь актуальную версию приложения и его не нужно будет обновлять в ручную, однако эта функция также приводит к истощению заряда аккумулятора.

Если вы решите ее выключить для экономии, вот как это сделать:

Перейдите в "Настройки", Далее нажмите на "Общие", А теперь выберите "Обновление фоновых программ" и отключите эту опцию.

Уменьшите количество уведомлений

Оповещения позволяют нам оставаться в курсе событий, однако они активируют экран, вибрацию, или звуковой сигнал, что также приводит к большему потреблению энергии. Если вопрос экономии важнее, количество уведомлений можно уменьшить оставив, например, только самые важные.

Вот как настроить уведомления на вашем iPhone:

Откройте "Настройки", Перейдите в "Оповещения" и выберите, какие приложения могут присылать уведомления,

Кроме того, не пренебрегайте режимом "Фокус" в соответствующем разделе настроек. Он может ограничить поступление уведомлений в определенное время. Также можно отключить уведомления от определенного оповещения на экране быстрых действий, проведя влево и выбрав "Опции".

Отключите Wi-Fi и Bluetooth

Беспроводные функции, такие как Wi-Fi, Bluetooth и передача данных по сотовой связи, разряжают аккумулятор смартфона крайне активно. Именно поэтому важно выключать те функции, которыми вы не пользуетесь в данный момент. Это поможет вам сэкономить энергию.

Отключить их можно в "Центре управления". Здесь вы можете выбрать то, что вам не нужно в конкретный момент времени. Также можно активировать "Режим полета" для максимального энергосбережения, однако в таком случае вы будете не на связи.

Отключите активное прослушивание

Если вы пользуетесь голосовым ассистентом Siri, то должны знать, что функция "Привет, Siri" постоянно прослушивает ваш телефон. Это тоже приводит к дополнительному расходу заряда аккумулятора.

Если вам не нужна эта функция, или необходимо сохранить заряд, ее можно выключить в настройках "Siri и поиск". Там необходимо нажать на ползунок "Слушать "Привет Siri".

Отслеживайте состояние аккумулятора

Все приведенные выше советы помогут вам сэкономить заряд смартфона. Однако мы имеем еще один полезный лайфхак, который поможет вам понимать что именно и насколько истощает батарею вашего iPhone.

Для этого вы можете использовать проверку состояния аккумулятора в настройках "Состояние аккумулятора и зарядки".

Здесь вы можете проверить "Максимальную емкость", чтобы узнать, насколько деградировала батарея смартфона. Кроме того, стоит активировать "Оптимизированную зарядку аккумулятора" – это поможет предотвратить перегрузку.

Для iPhone 15 вы можете отслеживать точное количество циклов в разделе "Настройки" – "Общие" – "О программе" – "Количество циклов".

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Выполняя эти шаги, вы сможете продлить срок службы аккумулятора iPhone и повысить его производительность. Регулярное техническое обслуживание и разумное использование обеспечит бесперебойную работу вашего устройства, а взвешенный и ответственный подход поможет оставаться на связи дольше.