Вот несколько технических советов, которые подготовил 24 Канал. Они помогут вам экономно потреблять энергию дома в вечернее время.

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Быстрые советы по экономии

Отключите электроприборы от сети , когда ими не пользуетесь. Даже в режиме ожидания они потребляют электроэнергию.

, когда ими не пользуетесь. Даже в режиме ожидания они потребляют электроэнергию. Используйте режимы экономии энергии , если они доступны на ваших приборах. Многие современной бытовой техники имеют смарт-функции по экономии – используйте их.

, если они доступны на ваших приборах. Многие современной бытовой техники имеют смарт-функции по экономии – используйте их. Стирка и сушка одежды при низких температурах. Это поможет сэкономить много энергии. В то же время в пиковые часы рекомендуется вообще отказаться от использования стиральной или посудомоечной машин.

Это поможет сэкономить много энергии. В то же время в пиковые часы рекомендуется вообще отказаться от использования стиральной или посудомоечной машин. Не ставьте горячие блюда в холодильник. Это заставляет холодильник работать дольше и потреблять больше энергии.

Это заставляет холодильник работать дольше и потреблять больше энергии. Поддерживайте комфортную температуру дома. Не следует нагревать или чрезмерно охлаждать помещение. Если же вам холодно, лучше теплее одеться, а если жарко – провентилируйте помещение открыв окна.

Не следует нагревать или чрезмерно охлаждать помещение. Если же вам холодно, лучше теплее одеться, а если жарко – провентилируйте помещение открыв окна. Используйте естественное освещение . Сейчас световой день существенно длиннее: открывайте шторы и жалюзи, чтобы максимально использовать дневной свет, это поможет уменьшить потребность в искусственном освещении.

. Сейчас световой день существенно длиннее: открывайте шторы и жалюзи, чтобы максимально использовать дневной свет, это поможет уменьшить потребность в искусственном освещении. Используйте термостат для регулирования температуры. Это поможет вам поддерживать комфортную температуру без расходования лишней энергии.

Это поможет вам поддерживать комфортную температуру без расходования лишней энергии. Регулярно чистите фильтры кондиционера. Загрязненные фильтры могут снизить эффективность работы кондиционера и увеличить потребление энергии.

Это важно: выньте из розеток все зарядные устройства

Вы когда-нибудь задумывались, почему зарядное устройство вашего телефона теплое, даже когда оно не подключено к сети? Это так называемое фантомное утечка энергии, и оно касается многих электронных устройств.

С этим нужно бороться, хоть это и может казаться мелочью. Все, что нужно, это выключить технику, которую вы не используете. Это касается также и блоков питания ноутбука, компьютера и других гаджетов в режиме простоя.

Таким простым шагом вы добьетесь значительной экономии энергии, которая также положительно скажется на вашей месячной квитанции за потребленную электроэнергию.

Лучше подготовьтесь заранее

Замените старые лампы накаливания в квартире или доме на энергоэффективные альтернативы. Светодиодные лампы потребляют значительно меньше энергии и служат значительно дольше, что делает их разумной инвестицией.

Возможно вы не знали, но переход на светодиоды может уменьшить потребление энергии для освещения на 75%!

Покупайте энергоэффективные приборы. Современная техника энергоэффективная, обращайте внимание на начальную цену и стоимость годовой эксплуатации. Хотя энергоэффективные приборы могут иметь более высокую начальную цену, их эксплуатационные расходы на электроэнергию часто на 9-25% ниже, чем у обычных моделей.

Обращайте внимание на приборы с маркировкой А+++, которая гарантирует, что они потребляют меньше энергии во время использования и в режиме ожидания, чем стандартные модели.

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Следуя этим советам и используя преимущества умных технологий, вы можете существенно сэкономить электроэнергию и снизить нагрузку на электросеть. Помните, каждая мелочь имеет значение!