Вот несколько технических советов, которые подготовил 24 Канал. Они помогут вам экономно потреблять энергию дома в вечернее время.
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Быстрые советы по экономии
- Отключите электроприборы от сети, когда ими не пользуетесь. Даже в режиме ожидания они потребляют электроэнергию.
- Используйте режимы экономии энергии, если они доступны на ваших приборах. Многие современной бытовой техники имеют смарт-функции по экономии – используйте их.
- Стирка и сушка одежды при низких температурах. Это поможет сэкономить много энергии. В то же время в пиковые часы рекомендуется вообще отказаться от использования стиральной или посудомоечной машин.
- Не ставьте горячие блюда в холодильник. Это заставляет холодильник работать дольше и потреблять больше энергии.
- Поддерживайте комфортную температуру дома. Не следует нагревать или чрезмерно охлаждать помещение. Если же вам холодно, лучше теплее одеться, а если жарко – провентилируйте помещение открыв окна.
- Используйте естественное освещение. Сейчас световой день существенно длиннее: открывайте шторы и жалюзи, чтобы максимально использовать дневной свет, это поможет уменьшить потребность в искусственном освещении.
- Используйте термостат для регулирования температуры. Это поможет вам поддерживать комфортную температуру без расходования лишней энергии.
- Регулярно чистите фильтры кондиционера. Загрязненные фильтры могут снизить эффективность работы кондиционера и увеличить потребление энергии.
Это важно: выньте из розеток все зарядные устройства
Вы когда-нибудь задумывались, почему зарядное устройство вашего телефона теплое, даже когда оно не подключено к сети? Это так называемое фантомное утечка энергии, и оно касается многих электронных устройств.
С этим нужно бороться, хоть это и может казаться мелочью. Все, что нужно, это выключить технику, которую вы не используете. Это касается также и блоков питания ноутбука, компьютера и других гаджетов в режиме простоя.
Таким простым шагом вы добьетесь значительной экономии энергии, которая также положительно скажется на вашей месячной квитанции за потребленную электроэнергию.
Лучше подготовьтесь заранее
Замените старые лампы накаливания в квартире или доме на энергоэффективные альтернативы. Светодиодные лампы потребляют значительно меньше энергии и служат значительно дольше, что делает их разумной инвестицией.
Покупайте энергоэффективные приборы. Современная техника энергоэффективная, обращайте внимание на начальную цену и стоимость годовой эксплуатации. Хотя энергоэффективные приборы могут иметь более высокую начальную цену, их эксплуатационные расходы на электроэнергию часто на 9-25% ниже, чем у обычных моделей.
Обращайте внимание на приборы с маркировкой А+++, которая гарантирует, что они потребляют меньше энергии во время использования и в режиме ожидания, чем стандартные модели.
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Следуя этим советам и используя преимущества умных технологий, вы можете существенно сэкономить электроэнергию и снизить нагрузку на электросеть. Помните, каждая мелочь имеет значение!