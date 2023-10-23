В этом материале 24 Канала узнавайте полезные советы, которые могут помочь вам сделать так, чтобы батарея вашего ноутбука работала дольше.

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Как сделать, чтобы батарея ноутбука дольше работала

Обновите аккумулятор. Если ваш бюджет разрешает, рассмотрите возможность установки более энергоэффективного SSD-накопителя. Это поможет снизить потребление энергии. Кроме того, регулярно чистите вентиляторы от пыли и заменяйте термопасту, поскольку эффективная система охлаждения сохраняет заряд батареи на более длительное время.

Если ваш бюджет разрешает, рассмотрите возможность установки более энергоэффективного SSD-накопителя. Это поможет снизить потребление энергии. Кроме того, регулярно чистите вентиляторы от пыли и заменяйте термопасту, поскольку эффективная система охлаждения сохраняет заряд батареи на более длительное время. Используйте функцию экономии энергии. Обычно она установлена по умолчанию в операционной системе, отключает фоновые процессы и push-сообщения при низком заряде батареи. Для активации этой функции, перейти в соответствующий раздел следующим образом: "Пуск – Панель управления – Электропитание – Создание схемы управления питанием – Экономия энергии."

Обычно она установлена по умолчанию в операционной системе, отключает фоновые процессы и push-сообщения при низком заряде батареи. Для активации этой функции, перейти в соответствующий раздел следующим образом: "Пуск – Панель управления – Электропитание – Создание схемы управления питанием – Экономия энергии." Улучшите эффективность батареи из-за яркости дисплея. Собственно, уменьшение яркости дисплея может повлиять на продолжительность работы батареи. Для этого перейдите к соответствующему разделу следующим образом: "Пуск – Параметры ПК – Персонализация."

Собственно, уменьшение яркости дисплея может повлиять на продолжительность работы батареи. Для этого перейдите к соответствующему разделу следующим образом: "Пуск – Параметры ПК – Персонализация." Выключите Интернет и Bluetooth. Во время блэкаута выключите подключение к Интернету и функцию Bluetooth. Простой способ это сделать – перевести ноутбук в режим полета.

Во время блэкаута выключите подключение к Интернету и функцию Bluetooth. Простой способ это сделать – перевести ноутбук в режим полета. Используйте интегрированную видеокарту. Если ноутбук оснащен видеокартой NVIDIA, вы можете выбрать интегрированное графическое оборудование для сохранения заряда батареи. Для этого перейдите к соответствующему разделу следующим образом: "Панель управления NVIDIA – Управление параметрами 3D – Глобальные настройки", – и выберите "Интегрированное графическое оборудование."

Если ноутбук оснащен видеокартой NVIDIA, вы можете выбрать интегрированное графическое оборудование для сохранения заряда батареи. Для этого перейдите к соответствующему разделу следующим образом: "Панель управления NVIDIA – Управление параметрами 3D – Глобальные настройки", – и выберите "Интегрированное графическое оборудование." Закройте ненужные программы и вкладки в обозревателе. Выключайте все приложения, которые вам не нужны, и закрывайте ненужные вкладки в браузере, чтобы уменьшить потребление энергии.

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Очевидно, самым простым, но самым дорогим способом позаботиться о себе в случае блекаута является покупка генератора. К сожалению, не все могут себе это позволить. Кроме того, такие аксессуары, как портативный аккумулятор, могут позволить вам продолжать работу, даже если электроснабжение отсутствует.



Как правильно выбрать генератор / Инфографика 24 Канала