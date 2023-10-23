У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про корисні поради, які можуть допомогти вам зробити так, аби батарея вашого ноутбука працювала довше.

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Як зробити, щоб батарея ноутбука довше працювала

Оновіть акумулятор. Якщо ваш бюджет дозволяє, розгляньте можливість встановлення більш енергоефективного SSD-накопичувача. Це допоможе зменшити споживання енергії. Крім того, регулярно чистість вентилятори від пилу і замінюйте термопасту, оскільки ефективна система охолодження зберігає заряд батареї на довший час.

Якщо ваш бюджет дозволяє, розгляньте можливість встановлення більш енергоефективного SSD-накопичувача. Це допоможе зменшити споживання енергії. Крім того, регулярно чистість вентилятори від пилу і замінюйте термопасту, оскільки ефективна система охолодження зберігає заряд батареї на довший час. Використовуйте функцію економії енергії. Зазвичай вона є встановленою за замовчуванням в операційній системі, вимикає фонові процеси та push-повідомлення в разі низького заряду батареї. Для активації цієї функції, перейти до відповідного розділу таким шляхом: "Пуск – Панель управління – Електроживлення – Створення схеми управління живленням – Економія енергії."

Зазвичай вона є встановленою за замовчуванням в операційній системі, вимикає фонові процеси та push-повідомлення в разі низького заряду батареї. Для активації цієї функції, перейти до відповідного розділу таким шляхом: "Пуск – Панель управління – Електроживлення – Створення схеми управління живленням – Економія енергії." Покращте ефективність батареї через яскравість дисплея. Власне, зменшення яскравості дисплея може важливо вплинути на тривалість роботи батареї. Для цього перейдіть до відповідного розділу таким шляхом: "Пуск – Параметри ПК – Персоналізація."

Власне, зменшення яскравості дисплея може важливо вплинути на тривалість роботи батареї. Для цього перейдіть до відповідного розділу таким шляхом: "Пуск – Параметри ПК – Персоналізація." Вимкніть інтернет та Bluetooth. Під час блекауту вимкніть підключення до інтернету та функцію Bluetooth. Простий спосіб це зробити – перевести ноутбук в "режим польоту".

Під час блекауту вимкніть підключення до інтернету та функцію Bluetooth. Простий спосіб це зробити – перевести ноутбук в "режим польоту". Використовуйте інтегровану відеокарту. Якщо ваш ноутбук оснащений відеокартою NVIDIA, ви можете вибрати інтегроване графічне обладнання для збереження заряду батареї. Для цього перейдіть до відповідного розділу таким шляхом: "Панель управління NVIDIA – Управління параметрами 3D – Глобальні налаштування", – і оберіть "Інтегроване графічне обладнання."

Якщо ваш ноутбук оснащений відеокартою NVIDIA, ви можете вибрати інтегроване графічне обладнання для збереження заряду батареї. Для цього перейдіть до відповідного розділу таким шляхом: "Панель управління NVIDIA – Управління параметрами 3D – Глобальні налаштування", – і оберіть "Інтегроване графічне обладнання." Закрийте непотрібні програми та вкладки в браузері. Вимикайте всі програми, які вам не потрібні, та закривайте непотрібні вкладки у браузері, щоб зменшити споживання енергії.

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Очевидно, найпростішим, але найдорожчим способом подбати про себе у разі блекауту є покупка генератора. На жаль, не всі можуть собі це дозволити. Окрім того, такі девайси, як портативний акумулятор, можуть дозволити вам продовжувати роботу, навіть коли електропостачання відсутнє.



Як правильно обрати генератор / Інфографіка 24 Каналу