Крім запасів їжі, вологих серветок та води українцям варто мати ще кілька речей, щоб більш-менш комфортно пережити можливі блекаути. Вони можуть придбати ліхтарики, павербанки, зарядні станції тощо.

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Скільки це все коштує

Згідно з підрахунками журналістів, повний "блекаутний кошик" обійдеться українській сім'ї майже у 100 000 гривень. У цей чек входить вартість ліхтариків, павербанків, портативної газової плитки, зарядної станції та генератора.

Павербанки на 20 000 mAh в середньому коштують 900 – 1500 грн. Вартість залежить від потужності, виробника, дизайну, швидкості зарядки.

Кишенькові ліхтарики коштують дешево, однак потрібно буде запастися батарейками, щоб мати змогу ними постійно користуватися. Ліхтарики для кемпінгу завдяки акумуляторам можуть давати яскраве освітлення протягом кількох годин. Вони коштують 600 – 1 500 гривень. Також існують моделі, що здатні живитися як від батарейок, так і від акумуляторів.

Зарядні станції з вихідною потужністю 2 400 Вт зараз коштують від 52 000 гривень. А станція з вдвічі більшою потужністю обійдеться вже у 114 000 гривень. Восени 2023 року ціни на такі товари значно нижчі, ніж наприкінці 2022-го.

Середні ціни на портативні газові плити зараз становлять 1 000 – 2 000 гривень. Одні конфорки мають у комплекті газові балони, а до інших моделей газ треба докуповувати окремо.

Бензинові генератори з номінальною потужністю у 2 – 4 кВт коштують 9 000 – 30 000 гривень без урахування витрат на паливо. На їхню вартість впливають: потужність, час автономної роботи, рівень шуму, дизайн та бренд.

Середні ціни на товари першої необхідності для блекаутів:

павербанк – 1 200 гривень;

зарядна станція – 70 000 гривень:

ліхтарики (ручні та для кемпінгу) – 1 500 гривень;

генератор – 25 000 гривень;

портативна газова плита – 1500 гривень;

загальна сума – 99 200 гривень.

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