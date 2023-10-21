Мобільні оператори розповіли, як ведуть підготовку до можливих відключень світла, передає 24 Канал. Раніше були новини, що мобільні оператори не готові до блекауту.

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Як готуються до блекауту "Київстар", Vodafone та lifecell

"Київстар" вклав в енергонезалежність майже 1 мільярд гривень. Більшість цих коштів пішла на джерела енергії для базових станцій мобільного зв'язку. На базових станціях установили 80 тисяч нових акумуляторів – це має забезпечити до 6 годин роботи за відсутності світла. До кінця цього року планують збільшити цю кількість до 110 тисяч. Також у компанії збільшили кількість стаціонарних та мобільних дизель-генераторів – у три рази. Енергонезалежні технології GPON поки тестують.

Зауваження регулятора до компанії стосувались не засобів резервного живлення, а потужності сигналу на окремих локаціях у Київській, Львівській та Одеській областях. На сьогодні складнощі з отриманням сигналу у вищезазначених регіонах усунено,

– кажуть у "Київстарі".

У lifecell обладнали опорну мережу новими батареями, а ключові технологічні майданчики – генераторами. За останні пів року підключили до власних і партнерських генераторів близько 1200 базових станцій. Наразі у компанії тестують проєкт живлення базових станцій від сонячних батарей.

Vodafone забезпечив основними та резервними системами живлення та пальним усі вузлові технічні майданчики. Кількість базових станцій, які будуть працювати на дизельних генераторах, збільшили майже в чотири рази. В енергонезалежність інвестували близько 150 мільйонів гривень.



Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

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Україна готується до блекауту

24 Канал регулярно радить своїм читачам, як пережити можливий блекаут. Ми зібрали поради для мешканців багатоповерхівок, які не мають пічки (а часом і газової плити) і не можуть поїхати зимувати в приватний сектор. Також маємо матеріал про те, як змінилися вимоги орендарів до житла після відключень світла.