Мобильные операторы рассказали, как ведут подготовку к возможным отключениям света, передает 24 Канал. Раньше были новости, что мобильные операторы не готовы к блэкауту.

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Как готовятся к блэкауту "Киевстар", Vodafone и lifecell

"Киевстар" вложил в энергонезависимость около 1 миллиарда гривен. Большая часть этих средств пошла на источники энергии для базовых станций мобильной связи. На базовых станциях установили 80 тысяч новых аккумуляторов – это должно обеспечить до 6 часов работы при отсутствии света. К концу этого года планируется увеличить это количество до 110 тысяч. Также в компании увеличили количество стационарных и мобильных дизель-генераторов – в три раза. Энергонезависимые технологии GPON пока тестируют.

Замечания регулятора к компании касались не средств резервного питания, а мощности сигнала на отдельных локациях в Киевской, Львовской и Одесской областях. На сегодняшний день сложности с получением сигнала в вышеупомянутых регионах устранены,

– говорят в "Киевстаре".

В lifecell оборудовали опорную сеть новыми батареями, а ключевые технологические площадки – генераторами. За последние полгода подключили к собственным и партнерским генераторам около 1200 базовых станций. В настоящее время в компании тестируют проект питания базовых станций от солнечных батарей.

Vodafone обеспечил основными и резервными системами питания и горючим все узловые технические площадки. Количество базовых станций, работающих на дизельных генераторах, увеличили почти в четыре раза. В энергонезависимость инвестировали около 150 миллионов гривен.



Что купить на случай блэкаута / Инфографика 24 Канала

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Украина готовится к блэкауту

24 Канал регулярно советует своим читателям, как пережить возможный блэкаут. Мы собрали советы для жителей многоэтажек, которые не имеют печки (а иногда и газовой плиты) и не могут уехать зимовать в частный сектор. Также есть материал о том, как изменились требования арендаторов к жилью после отключений света.