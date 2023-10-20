Полномасштабная война, которая уже длится более полутора лет, существенно изменила рынок спроса и предложения в Украине. Теперь украинцы чаще ищут квартиры с бомбоубежищем и покупают услуги типа того, как пережить блекаут.

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Какое жилье теперь наиболее популярно

Если раньше одним из важных критериев для аренды жилья выступало его расположение, например рядом с метро, то теперь искатели квартир обращают внимание совсем на другое.

Ракетные и дроновые атаки побудили украинцев отдавать предпочтение тем помещениям, которые имеют бомбоубежища. А из-за угрозы блэкаута они начали рассматривать как дополнительное преимущество наличие газовой плиты и генератора.

Соответственно продавцы тоже, рекламируя свои товары, акцентируют внимание на наличии, например, газовой плиты как отдельном бонусе.

Покупателей заманивают газовой плиткой / Фото скриншот

Нередко они прибегают к манипуляциям, чтобы продать свой товар. Так, квартиру на цокольном этаже рекламируют как своеобразное бомбоубежище, что является очень сомнительным заявлением.

Какие услуги и товары украинцы стали покупать чаще

Кроме того, украинцы стали покупать необычные услуги типа консультации, как обеспечить себя электричеством зимой. Так, на сайте ОLХ обещают бесплатно объяснить, что нужно, чтобы иметь свет и тепло во время блэкаута. За 500 гривен поставщики услуг готовы сами найти все необходимое оборудование по лучшей цене.

Украинцам предлагают консультации, как пережить зиму / Фото скриншот OLX.

На рынке товаров тоже не обходится без уловок. Так, продавцы пробуют продать устаревшие игрушки, например настольные игры, которые якобы "на случай блекаута помогут отвлечься самому и уделить время ребенку".

Продавцы предлагают старые игрушки / Фото скриншот OLX