Повномасштабна війна, яка вже триває більше ніж півтора року, суттєво змінила ринок попиту і пропозиції в Україні. Тепер українці частіше шукають квартири із бомбосховищем та купують послуги на кшталт того, як пережити блекаут.

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Яке житло тепер найбільш популярне

Якщо раніше одним із важливих критеріїв для оренди житла виступало його розташування, наприклад, поруч із метро, то тепер шукачі квартир звертають увагу зовсім на інше.

Ракетні і дронові атаки спонукали українців надавати перевагу тим помешканням, які мають бомбосховища. А через загрозу блекауту вони почали розглядаюти як додаткову перевагу наявність газової плити та генератора.

Відповідно продавці теж, рекламуючи свої товари, акцентують на наявності, наприклад, газової плити як окремому бонусові.

Покупців заманюють газовою плиткою / Фото скріншот OLX

Нерідко вони вдаються до маніпуляцій, аби продати свій товар. Так, квартиру на цокольному поверсі рекламують як своєрідне бомбосховище, що є дуже сумнівною заявою.

Які послуги та товари українці стали купувати частіше

Крім того, українці стали купувати незвичайні послуги на кшталт консультації, як забезпечити себе електрикою взимку. Так, на сайті ОLХ обіцяють безплатно пояснити, що потрібно, аби мати світло і тепло під час блекауту. За 500 гривень надавачі послуг готові самі знайти усе необхідне обладнання за найкращою ціною.

Українцям пропонують консультації, як пережити зиму / Фото скріншот OLX

На ринку товарів теж не минається без хитрощів. Так, продавці пробують продати застарілі іграшки, накриклад настільні ігри, які начебто "на випадок блекаута допоможуть відволіктися самому і приділити час дитині".

Продавці пропонують старі іграшки / Фото скріншот OLX