Журнал Banker взял интервью у главы НБУ Андрея Пышного. Чиновник рассказал, как ведомство готовится к работе при отключении света.
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Как банки будут работать без света
По словам Пышного, Национальный банк – это один из ключевых институтов государства, и он должен обеспечивать финансовую стабильность при любых условиях, в том числе во время блэкаута, обстрелов, масштабных кибератак. Глава НБУ видит своей задачей "укрепить экономический тыл, который бы поддержал героическую борьбу Вооруженных сил Украины".
"Пока идет подготовка банковского сектора с учетом вероятности новых террористических атак на энергетическую инфраструктуру. Банки тестируют и обновляют планы непрерывности. Поэтому в любом случае доступ украинцев к банковским услугам и собственным средствам будет сохранен", – уверяет Пышный.
Бесперебойную работу банковской системы должен обеспечить проект POWER BANKING. Эту общую сеть банков запустили в 2022 году после первых массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру.
Уникальный проект объединения усилий всех банков системы – POWER BANKING – уже насчитывает более 2 300 банковских отделений в 382 населенных пунктах, которые будут работать даже при длительном отключении электроснабжения,
– говорит глава НБУ.
Что известно о POWER BANKING
Благодаря этой инициативе украинцы смогут снять наличные в банкомате другого банка на других условиях, нежели обычно. Это так называемый банкоматный национальный роуминг: он позволяет снять увеличенную сумму наличных средств, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.
Маркировка POWER BANKING на входе в отделение означает, что здесь есть специально оборудование, поэтому банк будет работать во время блэкаута.
Какие услуги доступны в отделениях сети POWER BANKING во время блэкаута:
- получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);
- платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);
- обмен валют (если в кассе имеется наличная валюта);
- консультации менеджеров по финансовым вопросам.
Как пережить блэкаут
24 Канал продолжает собирать советы на случай продолжительных отключений света. На нашем сайте вы можете узнать, как получить доступ к интернету, если нет света. Кстати говоря, пункты несокрушимости все же добавили в "Дию", их можно будет видеть даже офлайн.