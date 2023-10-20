Журнал Banker взял интервью у главы НБУ Андрея Пышного. Чиновник рассказал, как ведомство готовится к работе при отключении света.

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Как банки будут работать без света

По словам Пышного, Национальный банк – это один из ключевых институтов государства, и он должен обеспечивать финансовую стабильность при любых условиях, в том числе во время блэкаута, обстрелов, масштабных кибератак. Глава НБУ видит своей задачей "укрепить экономический тыл, который бы поддержал героическую борьбу Вооруженных сил Украины".

"Пока идет подготовка банковского сектора с учетом вероятности новых террористических атак на энергетическую инфраструктуру. Банки тестируют и обновляют планы непрерывности. Поэтому в любом случае доступ украинцев к банковским услугам и собственным средствам будет сохранен", – уверяет Пышный.

Бесперебойную работу банковской системы должен обеспечить проект POWER BANKING. Эту общую сеть банков запустили в 2022 году после первых массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру.

Уникальный проект объединения усилий всех банков системы – POWER BANKING – уже насчитывает более 2 300 банковских отделений в 382 населенных пунктах, которые будут работать даже при длительном отключении электроснабжения,

– говорит глава НБУ.

Что известно о POWER BANKING

Благодаря этой инициативе украинцы смогут снять наличные в банкомате другого банка на других условиях, нежели обычно. Это так называемый банкоматный национальный роуминг: он позволяет снять увеличенную сумму наличных средств, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.

Маркировка POWER BANKING на входе в отделение означает, что здесь есть специально оборудование, поэтому банк будет работать во время блэкаута.

Какие услуги доступны в отделениях сети POWER BANKING во время блэкаута:

получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);

платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);

обмен валют (если в кассе имеется наличная валюта);

консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Обратите внимание! Карту отделений POWER BANKING можно посмотреть на сайте инициативы. Ее следует загрузить pdf-файлом на мобильные устройства, чтобы не лишиться доступа к информации во время блэкаута. Время от времени следует загружать ее повторно, так как таких отделений становится больше и их добавляют на карту.

Также там есть ответы на часто задаваемые вопросы, например, где снять наличные, если рядом нет отделения POWER BANKING, или где заплатить за кредит, если нет связи.

Как пережить блэкаут

24 Канал продолжает собирать советы на случай продолжительных отключений света. На нашем сайте вы можете узнать, как получить доступ к интернету, если нет света. Кстати говоря, пункты несокрушимости все же добавили в "Дию", их можно будет видеть даже офлайн.