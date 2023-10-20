Каков будет официальный курс доллара в понедельник
23 октября официальный курс доллара будет составлять 36,5 гривны, то есть будет на 7 копеек дороже. Евро же вырастет в цене и будет стоить 38,7 гривны (+5 копеек).
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На межбанке курс в течение дня вал на 7 копеек до 36,52 – 36,54 гривны в сегменте купли продажи. Наличный курс тоже упал на пять копеек до 38,10 гривны. В общем, американская валюта колеблется в пределах тех показателей, которые были на валютном рынке перед проведением НБУ режима управляемой гибкости курса.
Что будет с курсом валют на следующей неделе
На следующей неделе ждать особых изменения курса не стоит. Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что курсовой коридор будет в пределах 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 42 гривны за евро.
Конечно, со временем, но отнюдь не внезапно, курс валют может несколько возрасти. Рынок ожидает, что Нацбанк позволит межбанковским колебаниям курсов в более широких пределах. Соответствующие изменения могут произойти и на наличном рынке, ведь он ориентируется на безналичный с добавлением поверх курса еще 1 – 1,5%. Таким образом вполне возможно, что до конца года курсовые показатели могут измениться в экономически обоснованных пределах.
Курс доллара 20 октября
В течение суток курс доллара немного упал на рынке валют. Снижение составило от 6 до 75 копеек, только продажи на черном рынке поднялись на 4 копейки.
- В банках: покупка – 37,95 гривны, продажа – 38,08 гривны;
- В обменниках: покупка – 37,82 гривны, продажа – 38,22 гривны;
- На черном рынке : покупка – 37,73 гривны, продажа – 38,12 гривны.