Яким буде офіційний курс долара у понеділок

23 жовтня офіційний курс долара становитиме 36,5 гривні, тобто буде на 7 копійок дорожчим. Натомість євро зросте у ціні й коштуватиме 38,7 гривні (+5 копійок).

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На міжбанку курс протягом дня вав на 7 копійок до 36,52 – 36,54 гривні у сегменті купівлі продажу. Готівковий курс теж впав на 5 копійок до 38,10 гривні. Загалом американська валюта коливається в межах тих показників, які були на валютному ринку перед провадженням НБУ режиму керованої гнучкості курсу.

Нагадаємо! З 3 жовтня НБУ ввів на валютному ринку режим керованої гнучкості, який передбачає, що регулятор продовжить бути ключовим гравцем на ринку та контролюватиме коливання цін.

Що буде з курсом валют наступного тижня

На наступному тижні чекати на особливі зміни курсу не варто. Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що курсовий коридор буде в межах 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 42 гривні за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Звісно, з часом, але аж ніяк не раптово, курс валют може дещо зрости. Ринок очікує, що Нацбанк дозволить міжбанківські коливання курсів у ширших межах. Відповідні зміни можуть статися й на готівковому ринку, адже він орієнтується на безготівковий з додаванням поверх курсу ще 1 – 1,5%. Таким чином, цілком можливо, що до кінця року курсові показники можуть змінитися в економічно обґрунтованих межах.

Курс долара 20 жовтня

Протягом доби курс долара трохи впав на ринку валют. Зниження становило від 6 до 75 копійок, лише продаж на чорному ринку піднявся на 4 копійки.