Який курс долара закладений у Бюджет 2024 року

Саме курс долара визначає розмір доходів та видатків на наступний рік та ще безліч аспектів. У проєкті Бюджету усі розрахунки проводили згідно з вартістю долара по 41,4 гривні.

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Нагадаємо! Цей показник не свідчить, що долар буде саме таким наступного року. Такий курс є очікуваним максимумом та способом зростання прибутків з імпорту.

Наприклад, у 2022 році уряд закладав курс на рівні 42 гривень, проте нині вартість валюти не перевищує 37 – 38 гривень. Сергій Марченко ще раніше розповів, що занепокоєний таким укріпленням гривні.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Нас турбує зміцнення гривні. На наступний рік передбачаємо курс 41,4 гривні за долар.

Найбільше його турбує зростаюча популярність гривневих депозитів, яка викликана реформами НБУ щодо стабілізації національної валюти.

Курс долара 19 жовтня

Протягом доби курс долара значно змінився. Таким чином вартість купівлі в обмінниках впала на 75 копійок, тоді як купівля в банках і на чорному ринку знизилася всього на 5 копійок.