Курс валют у банках
- Станом на 19 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 38 гривень (-5 копійок проти 18 жовтня), а продаж – 38,15 гривні (без змін).
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- Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,31 гривні (-9 копійок), а продаж – в середньому за 40,51 гривні (-8 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,82 гривні (-75 копійок), а продаж – 38,22 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,23 гривні (+23 копійки), а продаж – 40,63 гривні (-14 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38 гривні (-5 копійок), а продаж – 38,15 гривні (без змін).
- Євро купують за 40,31 гривні (-9 копійок), а продають за 40,51 гривні (копійок).
Яким буде курс цього тижня
Цього тижня банкірка Анна Золотько очікує на поступове зміцнення гривні на готівковому ринку. При цьому ж з високою ймовірністю вартість долара на ВРУ почне помірно зростати, повертаючись до позначок, що фіксувалися на старті режиму керованої гнучкості.
На мою думку, готівковий курс продажу долара буде відчувати тиск з боку загального скорочення попиту та конкуренції з безготівковими каналами придбання валюти населенням. Відтак вартість готівкового долара наступного тижня знаходитиметься в діапазоні 37,80 – 38,20 гривні за долар.