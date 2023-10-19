Курс валют в банках

По состоянию на 19 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 38 гривен (-5 копеек против 18 октября ), а продажа – 38,15 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,31 гривны (-9 копеек), а продажа – в среднем за 40,51 гривны (-8 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,82 гривны (-75 копеек), а продажа – 38,22 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.

(-75 копеек), а продажа – (-7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,23 гривны (+23 копейки), а продажа – 40,63 гривны (-14 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,15 гривны (без изменений).

(-5 копеек), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 40,31 гривны (-9 копеек), а продают за 40,51 гривны (копеек).

Каким будет курс этой недели

На этой неделе банкирша Анна Золотько ожидает постепенного укрепления гривны на наличном рынке. При этом же с высокой вероятностью стоимость доллара на ВРУ начнет умеренно расти, возвращаясь к отметкам, фиксировавшимся на старте режима управляемой гибкости.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, наличный курс продажи доллара будет испытывать давление со стороны общего сокращения спроса и конкуренции с безналичными каналами приобретения валюты населением. Следовательно стоимость наличного доллара на следующей неделе будет находиться в диапазоне 37,80 – 38,20 гривны за доллар.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.