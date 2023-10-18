Курс долара знову виріс
Тож 19 жовтня курс долара становитиме 36,5 гривні, тоді як євро буде на рівні 38,6 гривні. Зростання американської валюти становило 11 копійок, тоді як ЄС – 5 копійок.
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На міжбанку купівля-продаж виросла на 18 копійок до 36,58 – 36,60 гривні. Натомість на готівковому ринку долар не змінився і перебуває на рівні 38,15 гривні.
Курс долара 18 жовтня
Протягом доби курс долара майже не змінився. Єдина тенденція, яка була помітною, це спад вартості валюти в обмінниках в діапазоні 7 – 24 копійок.
- У банках: купівля – 38,05 гривні, продаж – 38,15 гривні;
- В обмінниках: купівля – 38,57 гривні, продаж – 38,22 гривні;
- На чорному ринку: купівля – 38,05 гривні, продаж – 38,15 гривні.