Курс доллара снова вырос
Так что 19 октября курс доллара составит 36,5 гривны, тогда как евро будет на уровне 38,6 гривны. Рост американской валюты составил 11 копеек, в то время как ЕС – 5 копеек.
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На межбанке купля-продажа выросла на 18 копеек до 36,58 – 36,60 грн. В то же время на наличном рынке доллар не изменился и находится на уровне 38,15 гривны.
Курс доллара 18 октября
В течение суток курс доллара почти не изменился. Единственная заметная тенденция – это спад стоимости валюты в обменниках в диапазоне 7 – 24 копеек.
- В банках: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,15 гривны;
- В обменниках: покупка – 38,57 гривны, продажа – 38,22 гривны;
- На черном рынке: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,15 гривны.