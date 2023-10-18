Курс доллара снова вырос

Так что 19 октября курс доллара составит 36,5 гривны, тогда как евро будет на уровне 38,6 гривны. Рост американской валюты составил 11 копеек, в то время как ЕС – 5 копеек.

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На межбанке купля-продажа выросла на 18 копеек до 36,58 – 36,60 грн. В то же время на наличном рынке доллар не изменился и находится на уровне 38,15 гривны.

Напомним! Предприниматели спрогнозировали, что через год средняя обменная стоимость доллара составит 40 гривен.

Курс доллара 18 октября

В течение суток курс доллара почти не изменился. Единственная заметная тенденция – это спад стоимости валюты в обменниках в диапазоне 7 – 24 копеек.