Что будет с курсом валют

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на следующей неделе ждать кардинальных перемен на рынке не стоит. Скорее всего курсовой коридор будет в пределах 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 42 гривны за евро.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Конечно, со временем, но отнюдь не внезапно, курс валют может несколько возрасти. Рынок ожидает, что Нацбанк позволит межбанковские колебания курсов в более широких пределах. Соответствующие перемены могут произойти и на наличном рынке, ведь он ориентируется на безналичный с добавлением поверх курса еще 1 – 1,5%. Таким образом вполне возможно, что до конца года курсовые показатели могут измениться в экономически обоснованных пределах.

Что будет влиять на формирование курса

Также банкир рассказал, что на валютный рынок повлияют на следующие факторы:

макрофин от стран-партнеров и МВФ: в частности, до конца года Украина должна получить 4,5 миллиарда евро от ЕС, новый транш от США на 1,2 миллиарда долларов;

развитие экономики, реализация льготных программ кредитования малого и среднего бизнеса ("5-7-9"), приобретение жилья ("еОселя"), энергомодернизации домов ("Энергодом");

развитие экспортных мощностей: зерно, металл, сырье и т.п.;

ход войны;

начало отопительного сезона уже актуализировало риски обстрелов объектов критической инфраструктуры – зима будет непростой, что косвенно, но будет давить на валютный рынок и формировать общественные настроения.

Он добавил, что до конца октября рынок будет находиться в привычных пределах. В то же время, путь на полную либерализацию валютного рынка и возврат к плавающему курсу валют будет предусматривать рыночное курсообразование, основанное не только на соотношении спроса-предложения и других экономических показателях.

Курс валют 20 октября

В течение суток курс валют несколько колебался во всех возможных структурах. Например, в обменниках доллар упал в диапазоне 7 – 75 копеек, а покупка евро поднялась на 23 копейки. На черном рынке евро упал на 20 копеек в покупке и поднялся на 11 копеек в продаже, что характерно и для американской валюты.

Курс доллара:

В банках: покупка – 37,95 гривны, продажа – 38,08 гривны;

покупка – 37,95 гривны, продажа – 38,08 гривны; В обменниках: покупка – 37,82 гривны, продажа – 38,22 гривны;

покупка – 37,82 гривны, продажа – 38,22 гривны; На черном рынке: покупка – 37,73 гривны, продажа – 38,12 гривны.

Курс евро:

В банках: покупка – 40,25 гривны, продажа – 40,45 гривны;

покупка – 40,25 гривны, продажа – 40,45 гривны; В обменниках: покупка – 40,23 гривны, продажа – 40,63 гривны;

покупка – 40,23 гривны, продажа – 40,63 гривны; На черном рынке: покупка – 40,05 гривны, продажа – 40,56 гривны.

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