Кроме запасов пищи, влажных салфеток и воды украинцам стоит иметь еще несколько вещей, чтобы более или менее комфортно пережить возможные блекауты. Они могут приобрести фонарики, павербанки, зарядные станции и т.п.

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Сколько все это стоит

Согласно подсчетам журналистов, полная "блэкаутная корзина" обойдется украинской семье почти в 100 000 гривен. В этот чек входит стоимость фонариков, павербанков, портативной газовой плитки, зарядной станции и генератора.

Павербанки на 20 000 mAh в среднем стоят 900 – 1500 грн. Стоимость зависит от мощности, изготовителя, дизайна, скорости зарядки.

Карманные фонарики стоят дешево, однако нужно будет запастись батарейками, чтобы иметь возможность ими постоянно пользоваться. Фонарики для кемпинга благодаря аккумуляторам могут давать яркое освещение в течение нескольких часов. Они стоят 600 – 1500 гривен. Также есть модели, способные питаться как от батареек, так и от аккумуляторов.

Зарядные станции с выходной мощностью 2 400 Вт сейчас стоят от 52 000 гривен. А станция с вдвое большей мощностью обойдется в 114 000 гривен. Осенью 2023 года цены на такие товары значительно ниже, чем в конце 2022 года.

Средние цены на портативные газовые плиты сейчас составляют 1000 – 2000 гривен. Одни конфорки имеют в комплекте газовые баллоны, а к другим моделям газ нужно докупать отдельно.

Бензиновые генераторы с номинальной мощностью в 2 – 4 кВт стоят 9 000 – 30 000 гривен без учета расходов на топливо. На их стоимость влияют мощность, время автономной работы, уровень шума, дизайн и бренд.

Средние цены на товары первой необходимости для блекаутов:

павербанк – 1 200 гривен;

зарядная станция – 70 000 гривен:

фонарики (ручные и для кемпинга) – 1 500 гривен;

генератор – 25 000 гривен;

портативная газовая плита – 1 500 гривен;

общая сумма – 99 200 гривен.

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