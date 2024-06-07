Пропонуємо детальний посібник від 24 Каналу, який допоможе вам ефективно керувати та подовжувати час роботи вашого iPhone від акумулятора. Усі правила та рекомендації нижче прості та здатні суттєво збільшити автономність вашого телефона.

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Увімкніть відображення відсотка заряду акумулятора

Значок акумулятора у верхньому правому куті екрана iPhone вказує на залишок заряду акумулятора, але це не дуже точний показник. Щоб отримати точнішу інформацію про відсоток заряду батареї, виконайте такі дії:

Відкрийте "Налаштування", Оберіть "Акумулятор", Натисніть "Відсоток заряду акумулятора".

Тепер на піктограмі акумулятора відображатиметься число, що дасть вам чітке уявлення про те, скільки заряду залишилося.

Важливо! Для iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini та iPhone 13 mini переконайтеся, що ваша система оновлена до iOS 16.1 або новішої версії, щоб отримати доступ до цієї функції.

Активуйте режиму низького енергоспоживання

Режим економії енергії – це ефективний інструмент для економії заряду акумулятора шляхом обмеження фонових дій, таких як завантаження та отримання пошти та інших процесів. Він активується автоматично при 20% заряду акумулятора, але його можна увімкнути і вручну:

У попередньому меню "Налаштування"- "Акумулятори" знайдіть рядок з відповідною назвою режиму, Далі залишається лише увімкнути "Режим економії енергії".

Значок акумулятора стане жовтим, вказуючи на те, що режим низького енергоспоживання активовано.

Зверніть увагу! За будь-яких інших умов, цей режим стане доступним лише тоді, коли заряд акумулятора нижче 80%.

Налаштуйте яскравість екрана

Екран є основним споживачем заряду акумулятора. Зменшення яскравості може допомогти продовжити термін його служби. Відрегулювати яскравість можна дуже просто.

По-перше , доступ до повзунка яскравості можна отримати через "Центр керування", який відкривається свайпом по екрану від верхньої грані вниз.

, доступ до повзунка яскравості можна отримати через "Центр керування", який відкривається свайпом по екрану від верхньої грані вниз. По-друге, відрегулювати його тако можна в меню "Налаштування" – "Дисплей та яскравість".

Ви можете встановити постійне значення яскравості, щоб вона не змінювалася протягом дня та за різних умов освітлення. Для цього у налаштуваннях "Доступність" оберіть "Дисплей і розмір тексту" та вимкніть "Автояскравість".

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Активуйте автоматичне блокування

Налаштування автоматичного блокування можуть допомогти керувати використанням екрана. Пам'ятаємо, що саме він є основним джерелом виснаження батареї, тож, чим швидше екран смартфона вимикатиметься за відсутності взаємодії, тим більше заряду зберігатиме акумулятор.

Перейдіть до "Налаштування", Оберіть "Дисплей і яскравість", Натисніть на "Автоблокування" і виберіть менший часовий інтервал.

Важлива порада! В iOS 16 з'явилися віджети на екрані блокування, які демонструються користувачу увесь час. Ця функція доволі енергоємна, тому краще не використовуйте складні шпалери та віджети, щоб заощадити заряд акумулятора.

На iPhone 14 Pro, Pro Max та iPhone 15 Pro, Pro Max можна вимкнути функцію Always on display:

Перейдіть до налаштувань "Дисплей і яскравість" та вимкніть "Завжди увімкнений".

Вимкніть служби визначення місцезнаходження

GPS та Служби визначення місцезнаходження корисні, коли вам потрібно знайти конкретне місце на мапі, або прокласти маршрут. Однак вони дуже активно використовують заряд акумулятора, тож краще вимикати їх тоді, коли ви ними не користуєтеся.

Відкрийте "Налаштування", Перейдіть в "Конфіденційність і безпека", Натисніть на "Служби визначення місцезнаходження" та вимкніть їх.

Для більш детального контролю налаштуйте параметри для окремих програм у Службах визначення місцезнаходження. Вимкнення "Знайди мене" також може заощадити заряд акумулятора, якщо вам критично важливий кожен відсоток:

Перейдіть до "Налаштування", Торкніться свого імені, Виберіть "Знайти мене", Далі "Знайти мій iPhone" і вимкніть цю функцію.

Важливе застереження! Якщо ви вимкнете "Знайти мене", ви не зможете знайти місцерозташування вашого iPone, якщо втратите його. Тож потрібно зважити, що вам більше необхідно.

Вимкніть фонове оновлення програм

Оновлення програм у фоновому режимі дає змогу програмам оновлювати вміст у фоновому режимі. Це зручно, адже ви завжди матимете актуальну версію застосунку і його не потрібно буде оновлювати в ручну, однак ця функція також призводить до виснаження заряду акумулятора.

Якщо ви вирішите її вимкнути для заощадження, ось як це зробити:

Перейдіть до "Налаштування", Далі натисніть на "Загальні", А тепер виберіть "Оновлення фонових програм" і вимкніть цю опцію.

Зменшіть кількість сповіщень

Сповіщення дають нам змогу залишатися в курсі подій, однак вони активують екран, вібрацію, або звуковий сигнал, що також призводить до більшого споживання енергії. Якщо питання економії важливіше, кількість сповіщень можна зменшити залишивши, наприклад, лише найважливіші.

Ось як налаштувати сповіщення на вашому iPhone:

Відкрийте "Налаштування", Перейдіть до "Сповіщення" і виберіть, які програми можуть надсилати сповіщення,

Крім того, не нехтуйте режимом "Фокус" у відповідному розділі налаштувань. Він може обмежити надходження сповіщень у певний час. Також можна вимкнути сповіщення від певного оповіщення на екрані швидких дій, провівши ліворуч і вибравши "Опції".

Вимкніть Wi-Fi та Bluetooth

Бездротові функції, такі як Wi-Fi, Bluetooth і передача даних по стільниковому зв'язку, розряджають акумулятор смартфона вкрай активно. Саме тому важливо вимикати ті функції, якими ви не користуєтеся в цей момент. Це допоможе вам заощадити енергію.

Вимкнути їх можна в "Центрі керування". Тут ви можете обрати те, що вам не потрібно в конкретний момент часу. Також можна активувати "Режим польоту" для максимального енергозбереження, однак, в такому випадку ви будете не на зв'язку.

Вимкніть активне прослуховування

Якщо ви користуєтеся голосовим асистентом Siri, то маєте знати, що функція "Привіт, Siri" постійно прослуховує ваш телефон. Це теж призводить до додаткових витрат заряду акумулятора.

Якщо вам не потрібна ця функція, або необхідно зберегти заряд, її можна вимкнути в налаштуваннях "Siri та пошук". Там необхідно натиснути на повзунок "Слухати "Привіт Siri".

Відстежуйте стан акумулятора

Усі наведені вище поради допоможуть вам заощадити заряд смартфона. Однак ми маємо ще один корисний лайфхак, який допоможе вам розуміти що саме і наскільки виснажує батарею вашого iPhone.

Для цього ви можете використовувати перевірку стану акумулятора в налаштуваннях "Стан акумулятора та заряджання".

Тут ви можете перевірити "Максимальну ємність", щоб дізнатися, наскільки деградувала батарея смартфона. Крім того, варто активувати "Оптимізоване заряджання акумулятора" – це допоможе запобігти перевантаженню.

Для iPhone 15 ви можете відстежувати точну кількість циклів у розділі "Налаштування" – "Загальні" – "Про програму" – "Кількість циклів".

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Виконуючи ці кроки, ви зможете подовжити термін служби акумулятора iPhone і підвищити його продуктивність. Регулярне технічне обслуговування та розумне використання забезпечить безперебійну роботу вашого пристрою, а зважений та відповідальний підхід допоможе залишатися на зв'язку довше.