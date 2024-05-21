Потребность в том, чтобы смартфон поддерживал заряд в течение дня без частой подзарядки, является общей проблемой. Но действительно ли нам столько нужно? 24 Канал собрал все необходимые данные, чтобы понять какое время автономной работы смартфона является разумным, и стоит ли волноваться, если устройство требует ежедневной зарядки или не дотягивает до вечера?

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Что истощает батарею нашего смартфона?

Для того, чтобы понять разумные временные рамки работы смартфона от аккумулятора, нужно узнать, что именно и насколько сильно влияет на разрядку батареи.

А влияют на это многочисленные факторы, что затрудняет поиск универсального ответа. Однако, понимая типичные сценарии использования и влияние различных компонентов, можно сделать приблизительную оценку.

В идеале, современный смартфон должен работать около полутора дней при нормальных условиях использования. Это означает примерно 36 часов работы от полного заряда, включая звонки, серфинг в интернете, просмотр видео на стримингах и игры.

Ключевые факторы, влияющие на время работы аккумулятора

Емкость аккумулятора: Наиболее очевидным и первым в перечне показателем является именно емкость аккумулятора, которая измеряется в миллиампер-часах (мАч). Большая емкость аккумулятора обычно обеспечивает большую мощность. В то же время важно помнить о том, что сама по себе емкость не определяет общую продолжительность работы аккумулятора.

Наиболее очевидным и первым в перечне показателем является именно емкость аккумулятора, которая измеряется в миллиампер-часах (мАч). Большая емкость аккумулятора обычно обеспечивает большую мощность. В то же время важно помнить о том, что сама по себе емкость не определяет общую продолжительность работы аккумулятора. Производительность и эффективность процессора: Чипсет в смартфоне играет важную роль. Высокопроизводительные процессоры потребляют больше энергии, но энергоэффективные технологии, как правило, позволяют сбалансировать производительность и энергопотребление.

Чипсет в смартфоне играет важную роль. Высокопроизводительные процессоры потребляют больше энергии, но энергоэффективные технологии, как правило, позволяют сбалансировать производительность и энергопотребление. Использование оперативной памяти : Больший объем оперативной памяти позволяет выполнять больше фоновых процессов, что может привести к более быстрой разрядке аккумулятора. Оптимизированное использование оперативной памяти гарантирует хорошую работу телефона без излишнего энергопотребления.

: Больший объем оперативной памяти позволяет выполнять больше фоновых процессов, что может привести к более быстрой разрядке аккумулятора. Оптимизированное использование оперативной памяти гарантирует хорошую работу телефона без излишнего энергопотребления. Технология и настройки дисплея: Тип дисплея и его настройки являются одним из основных факторов, которые влияют на скорость разрядки аккумулятора. Экраны AMOLED, как правило, более энергоэффективные, чем IPS-дисплеи, особенно в сочетании с умеренным разрешением (FullHD+ или 1080p) и стандартной частотой обновления (60 Гц). Высокая частота обновления и разрешение, хотя и обеспечивает лучшее визуальное качество, может значительно увеличить энергопотребление.

Тип дисплея и его настройки являются одним из основных факторов, которые влияют на скорость разрядки аккумулятора. Экраны AMOLED, как правило, более энергоэффективные, чем IPS-дисплеи, особенно в сочетании с умеренным разрешением (FullHD+ или 1080p) и стандартной частотой обновления (60 Гц). Высокая частота обновления и разрешение, хотя и обеспечивает лучшее визуальное качество, может значительно увеличить энергопотребление. Оптимизация программного обеспечения: Эффективное программное обеспечение, которое управляет фоновыми процессами, операциями синхронизации и распределением ресурсов, может продлить срок службы батареи. Производители, которые инвестируют в оптимизацию программного обеспечения, часто обеспечивают лучшую производительность аккумулятора.

Реальные сценарии использования

Эффективность работы аккумулятора сильно варьируется в зависимости от того, как используется смартфон. Для иллюстрации рассмотрим устройство среднего класса с аккумулятором емкостью 5000 мАч, AMOLED-дисплеем и процессором стандартным для такого ценового уровня процессором.

Вот примерные показатели работы такого смартфона:

Звонки (4G): 37 часов.

Просмотр видео (с использованием Wi-Fi): 19 часов.

Просмотр страниц в интернете (с использованием Wi-Fi): 12 часов.

Игры (максимальные настройки графики с использованием Wi-Fi): 7 часов.

Эти цифры имеют вариативный характер, ведь время работы от аккумулятора зависит от многих факторов и стиля использования смартфона. Такие виды деятельности, как игры и просмотр страниц в браузере, разряжают аккумулятор быстрее, чем звонки и потоковое видео, особенно на устройствах с высокой частотой обновления экрана.

Как старение влияет на время работы аккумулятора

Со временем производительность аккумулятора неизбежно ухудшается. Понятно, что новый смартфон имеет лучшее время автономной работы, но по мере того, как пользователи устанавливают больше приложений и батарея проходит многочисленные циклы зарядки, ее емкость уменьшается.

Как правило, после двух лет использования аккумулятор может потерять около 20% своей первоначальной емкости, то есть батарея емкостью 5000 мАч фактически становится 4000 мАч. Это естественный процесс, но его можно замедлить, следуя нашим советам по уходу за смартфоном, таких как избежание экстремальных температур, недопущения полной разрядки аккумулятора и уменьшения яркости экрана.

Практические советы по продлению срока службы аккумулятора

Если коротко подытожить, то для того, чтобы максимально увеличить срок службы аккумулятора и ежедневную производительность, нужно следующее:

Оптимизируйте настройки: Уменьшите яркость экрана, используйте режимы экономии заряда аккумулятора и ограничьте фоновые процессы.

Уменьшите яркость экрана, используйте режимы экономии заряда аккумулятора и ограничьте фоновые процессы. Обновите программное обеспечение: Обновляйте программное обеспечение вашего устройства, чтобы пользоваться новейшими оптимизациями и исправлениями ошибок.

Обновляйте программное обеспечение вашего устройства, чтобы пользоваться новейшими оптимизациями и исправлениями ошибок. Соблюдайте цифровую гигиену: Регулярно просматривайте и удаляйте неиспользуемые программы, а также ограничивайте фоновую активность несущественных программ.

Регулярно просматривайте и удаляйте неиспользуемые программы, а также ограничивайте фоновую активность несущественных программ. Наработайте правильные привычки зарядки: Не допускайте разрядки аккумулятора до 0% и не заряжайте его до 100% слишком часто. Стремитесь к частичной зарядке от 20 до 80%.

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Итог

Хотя точного ответа на вопрос, как долго смартфон должен держать заряд, нет из-за множества факторов, влияющих на это, понимание этих факторов может помочь пользователям управлять своими ожиданиями и привычками использования.

Типичный современный смартфон должен работать около полутора дней при обычных условиях использования, но этот показатель может значительно отличаться в зависимости от индивидуальных случаев использования и спецификаций устройства.

Оптимизируя настройки и придерживаясь лучших практик, вы можете продлить время автономной работы своего устройства, гарантируя, что он будет оставаться надежным спутником в течение всего дня.