Внимательно изучив характеристики обоих смартфонов можно сделать взвешенный выбор. Чтобы вам не пришлось рыться в характеристиках 24 Канал сделал это за вас. Вот 5 ключевых различий между Pixel 8a и Pixel 8.

Читайте на сайте Google официально рассекретил Pixel 8a, опубликовав все характеристики и фото

1. Pixel 8a имеет меньший дисплей с более узкими рамками

Pixel 8a имеет лучший дисплей, чем Pixel 7a. Но он не такой хороший, как 6,2-дюймовый экран Pixel 8, даже если в спецификациях указано другое.

6,1-дюймовая панель Pixel 8a имеет частоту обновления 120 Гц, по сравнению с 90 Гц у Pixel 7a.

Кроме того, как и Pixel 8, он имеет маркировку Actua, что означает, что пиковая яркость может достигать 2 000 нит.

Однако Pixel среднего класса от Google имеет более толстые рамки, что придает ему менее премиального вида.

С меньшим 6,1-дюймовым экраном можно было бы ожидать, что Pixel 8a будет более компактным, чем его более дорогой собрат. Но это не так, поскольку телефон выше, шире и тяжелее Pixel 8. Кроме того, он использует стекло Gorilla Glass 3, в то время, как Pixel 8 оснащен стеклом Gorilla Glass Victus.

2. Pixel 8a имеет пластиковую заднюю панель

Pixel 8a внешне очень похож на Pixel 8, но он имеет более низкое качество материалов. Pixel среднего класса от Google имеет алюминиевую рамку с "матовой композитной задней панелью" (другими словами это пластик со специальным резиновым покрытием).

Pixel 8, однако, имеет стеклянные панели спереди и сзади, что делает его более премиальным на ощупь. Поскольку он имеет более тонкие рамки, он также выглядит гораздо современнее.

3. Pixel 8 имеет лучшие камеры

Вы можете подумать, что 64-мегапиксельная основная камера и 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера Pixel 8a лучше 50-мегапиксельной основной камеры и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры Pixel 8 из-за их более высокого разрешения. Но это не так.

Pixel 8 имеет более крупный 50-мегапиксельный 1/1,31-дюймовый датчик камеры с более широкой апертурой f/1.68, что позволяет ему захватывать больше света.

Кроме того, сами пиксели больше, поэтому они более чувствительны к свету.

Для сравнения, 64-мегапиксельная камера Pixel 8a физически меньше – 1/1,73 и имеет диафрагму f/1,89.

Google утверждает, что фото с 2-кратным зумом Pixel 8 обеспечивают "оптическое качество". Это не так в случае с Pixel 8a из-за его меньшего сенсора.

То же самое касается и сверхширокоугольной камеры.

12-мегапиксельная камера Pixel 8 имеет пиксели размером 1,25 мкм,

13-мегапиксельная ультраширокоугольная камера Pixel 8a имеет меньшие пиксели размером 1,12 мкм.

Поле зрения также уже – 120 градусов против 125,8 градусов у Pixel 8.

Что еще важнее, ультраширокоугольная камера Pixel 8a не имеет функции макрофокусировки, что означает, что вы не можете сфокусироваться на объектах вблизи, чтобы сделать макрофото, как у Pixel 8.

Фронталка тоже уступает в качестве

Pixel 8a имеет худшую 13-мегапиксельную фронтальную камеру с пикселями 1,12 мкм. Для сравнения, селфи-камера Pixel 8 с разрешением 10,5 Мп и диафрагмой f/2,2 делает лучшие снимки благодаря ширине пикселей 1,22 мкм.

Относительно программного обеспечения, то здесь разницы нет, и вы получаете доступ ко всем функциям с искусственным интеллектом, таких как:

Magic Eraser,

Magic Editor,

Best Take.

4. Pixel 8a имеет медленную скорость зарядки

Pixel 8 и 8a имеют почти одинаковую емкость аккумулятора: первый имеет батарею на 4 575 мАч, тогда как второй – на 4 492 мАч. Google даже утверждает, что эти два телефона могут работать более 24 часов, а режим Extreme Battery Saver увеличивает время работы до 72 часов. Но есть большая разница в скорости зарядки этих двух телефонов.

Pixel 8 поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 27 Вт и беспроводную зарядку мощностью 18 Вт с помощью подставки Pixel Stand (2-го поколения). На зарядной подставке Qi телефон будет заряжаться беспроводным способом с мощностью 12 Вт.

Для сравнения, Pixel 8a заряжается значительно медленнее, как проводным, так и беспроводным способом. Через соединение USB-C он поддерживает 18 Вт, тогда как беспроводная зарядка ограничивает вас лишь 7,5 Вт.

К сожалению, ни один из телефонов не поддерживает более новый стандарт беспроводной зарядки Qi2. Стоит также отметить, что на Pixel 8a нет обратной беспроводной зарядки. Эта функция может быть удобной для зарядки аксессуаров, таких как беспроводные наушники, когда вы находитесь на улице.

5. Разница в цене в 200 долларов

Несмотря на все компромиссы, на которые пошел Pixel 8a, он поставляется с более низкой ценой, чтобы оправдать их. Вы можете приобрести Pixel 8a среднего класса за 499 долларов в Google Store, а вариант на 256 ГБ стоит на 60 долларов больше – 559 долларов.

Pixel 8 стоит 699 долларов.

Это большие деньги, но аппаратные различия оправдывают эту разницу. За дополнительные деньги вы получаете:

телефон с большим дисплеем,

лучшим качеством сборки,

лучшими камерами,

более быстрой зарядкой.

Все эти улучшения складываются и легко заметны в повседневной жизни.

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Учитывая, что Pixel 8 вышел в 2023 году, вы можете найти его со скидкой. Например в Украине его можно приобрести за 23000 гривен вместо 27000 за версию со 128 Гб памяти. Google также время от времени предлагает привлекательные предложения на Pixel 8. При условии удачной сделки вы можете получить телефон по цене, намного ниже, что делает его более выгодным предложением, чем Pixel 8a.