Кто первый

Для начала отметим, что самым популярным среди всех смартфонов был iPhone 15 Pro Max. За ним следует прошлогодняя базовая модель линейки iPhone 15, затем – iPhone 15 Pro и iPhone 14. Следующие три места занял главный конкурент Apple.

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Пятое место в глобальном рейтинге и первое место в рейтинге Android-смартфонов занял Samsung Galaxy S24 Ultra. Флагман южнокорейской компании был выпущен через пять месяцев после iPhone 15-й серии и очень быстро сумел завоевать симпатии пользователей.



Сравнение самых популярных смартфонов в первом квартале 2023 и 2024 годов / Фото Counterpoint Research

Невозможно отрицать, что Galaxy S24 Ultra – один из лучших телефонов, которые можно купить прямо сейчас. Он обладает множеством функций, которые удовлетворят даже самые требовательные запросы. В нем прекрасно все: мощное оборудование, и программное обеспечение, и искусственный интеллект, который со временем будет развиваться все больше и больше, и многое другое.

Подробно о Samsung Galaxy S24 Ultra мы рассказывали в отдельной статье, которую вы можете прочитать по этой ссылке.

Следующие два места также заняли смартфоны Samsung. Шестое место досталось Galaxy A15, а седьмое – Galaxy A54. Базовый Galaxy S24 также находится в списке на 9-м месте, а Galaxy A34 – на 10-м.

Интересно, что наименьшей популярностью среди всех прошлогодних моделей Apple пользовался iPhone 15 Plus. Фактически это копия базового iPhone 15, но с более крупным экраном. Поэтому многие просто не видят смысла переплачивать, если их устраивает дисплей, который лишь немного меньше. Две более дорогие модели Pro, напротив, предлагают больше функций и возможностей, лучшие камеры, время автономной работы, материалы и многое другое., Неудивительно, что пользователи выбирают именно их.