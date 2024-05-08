Хто перший

Для початку зазначимо, що найпопулярнішим серед усіх смартфонів став iPhone 15 Pro Max. За ним слідує базова торішня модель лінійки iPhone 15, після неї – iPhone 15 Pro та iPhone 14. Наступні три місця забрав головний конкурент компанії Apple.

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П'яте місце в глобальному рейтингу і перше місце в рейтингу Android-смартфонів посів Samsung Galaxy S24 Ultra. Флагман південнокорейської компанії вийшов через п'ять місяців після серії iPhone 15 і дуже швидко встиг завоювати симпатії користувачів.



Порівняння найпопулярніших смартфонів у першому кварталі 2023 і 2024 років / Фото Counterpoint Research

Неможливо заперечити, що Galaxy S24 Ultra – один з найкращих телефонів, які ви можете купити зараз. Він має безліч функцій, які задовольнять навіть найвимогливіші потреби. У ньому прекрасно все: і потужне залізо, і програмне забезпечення, і штучний інтелект, який буде розвиватися дедалі більше згодом, і багато іншого.

Ми детально описали Samsung Galaxy S24 Ultra в окремому матеріалі, який можна прочитати за цим посиланням.

Наступні два місця також отримали смартфони Samsung. На шостому опинився Galaxy A15, а на сьомому – Galaxy A54. Базовий Galaxy S24 також знаходиться в списку на 9 місці, а Galaxy A34 займає 10 місце.

Цікаво, що iPhone 15 Plus виявився найменш затребуваним серед усіх торішніх моделей від Apple. Він фактично є копією базової моделі iPhone 15, але зі збільшеним екраном. Тож багато хто просто не бачить сенсу переплачувати, якщо їм комфортно з дисплеєм, який лише трохи менший. Дві дорожчі моделі Pro натомість пропонують більше функцій та можливостей, кращі камери, автономність, матеріали та інше. Тож не дивно, що користувачі обирають саме їх.