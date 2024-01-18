Galaxy S24 Ultra недешевий, але це найкраще, що Samsung випускала за довгий час

Найбільшою зміною в дизайні цьогорічної моделі, яка відразу впадає в очі, є екран. Samsung нарешті остаточно відмовилася від вигину, який далеко не всім подобався, але яким Samsung була одержима минулі роки. Скло дисплея стало повністю пласким і тепер ідеально підходить для вбудованого пера S Pen. Сам стилус цього року майже не змінився, окрім того, що його колір став сірим у всіх колірних варіантах смартфона.

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Samsung Galaxy S24 Ultra / Фото Engadget

Основні характеристики такі:

6,8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю QHD+ та підтримкою змінної частоти оновлення від 1 до 120 герців.

Яскравість нового дисплея становить 2600 ніт, що майже на 1000 ніт яскравіше, ніж у Galaxy S23 Ultra.

За останнім писком моди в корпусі тепер використовується титан . Це не призвело до значного зменшення ваги, оскільки телефон все ще важить 233 грами, але бічні грані мають матову текстуру та один з двох сірих кольорів, які не змінюються між основними колірними варіантами. Як зазначають перші оглядачі, цього року рамка виглядає приємніше і краще тримається в руці, оскільки вона більше не глянцева.

. Це не призвело до значного зменшення ваги, оскільки телефон все ще важить 233 грами, але бічні грані мають матову текстуру та один з двох сірих кольорів, які не змінюються між основними колірними варіантами. Як зазначають перші оглядачі, цього року рамка виглядає приємніше і краще тримається в руці, оскільки вона більше не глянцева. Акумулятор ємністю 5 000 міліампер-годин, який заряджається до 65% за 30 хвилин за допомогою дротової зарядки потужністю 45 ватів або бездротової на 15 ватів. Тут немає Qi2.

Усі варіанти Galaxy S24 Ultra мають 12 гігабайтів оперативної пам'яті в парі з накопичувачем на 256 або 512 гігабайтів, а також варіант на 1 терабайт .

. Серцем смартфона став процесор Snapdragon 8 Gen 3 .

. Працює все це під управлінням Android 14 з інтерфейсом One UI 6.1 з коробки.

Починаючи з цього покоління, смартфони отримуватимуть цілих 7 років оновлень програмного забезпечення та оновлень безпеки .

. Вся серія містить деталі з перероблених матеріалів. Компанія збирається збільшувати їхню кількість у майбутньому. Перероблений пластик, скло та алюміній використовуються у внутрішніх і зовнішніх компонентах. S24 Ultra використовує мінімум 50 відсотків переробленого кобальту в акумуляторі, а 100 відсотків перероблених рідкоземельних елементів були використані в динаміках.

В наявності також покращена випарна камера охолодження, яка перешкоджатиме перегрівам смартфона, відводячи тепло від процесора. Завдяки цьому користувачі отримають можливість безперешкодно грати навіть у найвимогливіші ігри. Galaxy S24 Ultra має в 1,9 раза більшу випарну камеру порівняно з торішнім S23 Ultra.

Galaxy S24 Ultra стає першим смартфоном з офіційною підтримкою Wi-Fi 7 . Ми пояснили переваги цієї технології в окремому матеріалі раніше.

. Ми пояснили переваги цієї технології в окремому матеріалі раніше. Телефон також оснащений ультразвуковим сканером відбитків пальців під дисплеєм, підтримкою UWB, супутникового зв'язку, а також роз'ємом USB Type-C 3.2 для зарядки і Bluetooth 5.3.



Samsung Galaxy S24 Ultra / Фото 9to5google

Камери

Основний датчик має 200-мегапікселів і діафрагму f/1.7. Розмір сенсора становить 1/1,3", з пікселем 0,6 мікрометра. Ви отримуєте всі функції, які можна очікувати від флагманського сенсора Samsung.

і діафрагму f/1.7. Розмір сенсора становить 1/1,3", з пікселем 0,6 мікрометра. Ви отримуєте всі функції, які можна очікувати від флагманського сенсора Samsung. Тут також нова 50-мегапіксельна перископна телефотокамера з 5-кратним оптичним зумом.

Також є 10-мегапіксельна телефотокамера з 3-кратним оптичним зумом.

І останнє, але не менш важливе – 12-мегапіксельна надширококутна камера з автофокусом.

12-мегапіксельна селфі-камера розташована на передній панелі.



Камери Samsung Galaxy S24 Ultra / Фото 9to5google

Samsung стверджує, що зум буде кращим завдяки новому вдосконаленню штучного інтелекту, і що він буде кращим в умовах низької освітленості завдяки збільшеному на 60% розміру пікселя порівняно з Galaxy S23 Ultra.

Смартфон використовує всі переваги штучного інтелекту Galaxy AI для покращення знімків і відео. Samsung обіцяє, що між знімками та відео, зробленими на новий і торішній флагмани буде кардинальна різниця. Чи так це, ми побачимо лише згодом, коли смартфон вийде і з'являться перші незалежні огляди. Але якщо ШІ буде настільки ж хорошим, як і реалізація Google, то ви не будете розчаровані.

Штучний інтелект

Смартфон щедро набитий новими функціями штучного інтелекту, який компанія поставила в центр усієї нинішньої серії. Детально розбирати всі ми будемо в окремому великому матеріалі, а зараз коротко про основне.

Ось, що пише журналіст 9to5google, який отримав змогу одним з перших випробувати новий Galaxy S24 Ultra: "Що я хотів би сказати, так це те, наскільки вражаюче злагодженою є робота Samsung. Функції штучного інтелекту в Galaxy відчуваються природно, ненав'язливо й логічно. Я дійсно намагався інтегрувати цю нову хвилю штучного інтелекту в своє життя, але те, як Samsung реалізував багато з них, справді чудово, особливо в частині перекладу".

Як і в Pixel 8, Samsung використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам редагувати фотографії та створювати нові сповільнені кадри. Ви можете використовувати стилус S24 Ultra (або палець на інших моделях), щоб намалювати ласо навколо об'єкта, перш ніж торкнутися й утримувати його, щоб перемістити куди завгодно. Потім все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку "Згенерувати", і телефон за допомогою штучного інтелекту заповнить всі відсутні елементи. І це не обмежується лише переміщенням об'єктів: ви можете видаляти об'єкти, змінювати їхній розмір, перекомпонувати тощо.



Приклад роботи ШІ в Галереї / Фото Samsung

Фотододаток Samsung також може виявляти такі речі, як тіні та віддзеркалення, і запитувати, чи не бажаєте ви видалити їх зі знімка.

Оглядач видання Engadget стверджує, що все працює "напрочуд добре".

Знайшовши фотографію в додатку галереї, все, що мені потрібно було зробити, це натиснути кнопку "Інформація", щоб побачити список запропонованих змін, які майже миттєво перетворили посереднє зображення на те, чим я з гордістю міг би поділитися в соціальних мережах,

– пише журналіст Сем Рутерфорд.

Функція сповільненої зйомки Samsung працює практично з будь-яким місцевим відеозаписом, а не лише з матеріалом, знятим на S24. Під час відтворення відео ви можете просто торкнутися і утримувати його. Потім телефон дивиться на частоту кадрів, множить її на чотири (наприклад, від 30 до 120 кадрів в секунду) і за допомогою штучного інтелекту створює додаткові кадри – все на льоту і відбувається на пристрої, нічого не надсилається в хмару.

S24 використовує можливості штучного інтелекту, щоб допомогти вам спілкуватися з людьми, які не розуміють вашої мови завдяки функції перекладу в реальному часі. Штучний інтелект вловлює ваше мовлення, перекладає його та озвучує співрозмовнику його мовою зі збереженням тональної корекції. Він також надає подальшу розшифровку у вигляді тексту. Звичайно, це означає, що розмови стануть трохи довшими, оскільки вам доведеться робити паузи, щоб дати телефону можливість обробити і перекласти те, що ви говорите. Але якщо ви перебуваєте в скрутному становищі під час подорожі, то така можливість може вас врятувати від мовного бар'єра. Це так само доступно в тексті.



Приклад роботи функції перекладу голосових дзвінків у реальному часі / Фото 9to5google

Що стосується інших можливостей, то вони схожі на ті, що ви отримуєте на Pixel або в таких сервісах, як ChapGPT, Bard та інших. Ви можете спрямувати телефон на сайт або надати йому файл (у тому числі в Samsung Notes), і телефон стисне інформацію в кілька основних пунктів. Але потенційно більш корисним інструментом є функція корекції тону, яка на додаток до базових речей, таких як виділення помилок, також дає вам можливість перефразувати інформацію так, щоб вона виглядала більш позитивно або підбадьорююче.



Функція підсумовування довгого тексту / Фото Samsung

Єдиний аспект ШІ-можливостей S24, який не обробляється локально, – це новий інструмент Circle to Search. Ця функція, розроблена у партнерстві з Google, дозволяє виділяти як текст, так і зображення, щоб шукати будь-які цікаві вам елементи й запити, не роблячи щоразу для цього скриншот. Більше не потрібно відправляти запити в Google Lens – все робиться за допомогою обведення на екрані.



Функція Circle to Search / Фото Samsung

Приклад роботи функції Circle to Search: Відео

Є також кілька функцій ШІ, які додаються до Samsung Notes, клавіатури для додатків для обміну повідомленнями та додатку Галерея.

Ціни, кольори та акція

Чотири кольори будуть доступні скрізь — сірий, чорний, фіолетовий та жовтий. Ще три кольори – синій, зелений та помаранчевий – ексклюзивно на Samsung.com з темнішою титановою рамкою.

Samsung Galaxy S24 Ultra у різних кольорах / Фото Samsung

Попередні замовлення відкрили ще вчора, а доставка розпочнеться пізніше цього місяця. Як і повідомляли раніше витоки, під час попередніх замовлень Samsung пропонує подвоєний обсяг пам'яті (512 ГБ за ціною 256 ГБ і так далі), але ця опція працює не у всіх країнах. Про Україну поки що нічого невідомо.

Galaxy S24 Ultra коштує дорожче. Samsung піднімає стартову ціну до 1299 доларів, що на 100 доларів більше, ніж у попередньому поколінні. Це все ще значно менше, ніж стартова ціна Galaxy S20 Ultra 2020 року, який продавався за 1399 доларів, але теж не дешево.

12GB/256 GB: 1 299 доларів.

12GB/512 GB: 1 419 доларів.

12GB/1 TB: 1 659 доларів.



Усі три нові смартфони Galaxy S24. Модель Ultra посередині / Фото Samsung