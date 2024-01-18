Відучора Galaxy S24 та S24+ доступні для попереднього замовлення. Нові телефони мають кілька апаратних змін, як у дизайні, так і в чипсеті. Крім того, нова SoC забезпечує основу для розширеного набору функцій штучного інтелекту, які реалізовані в інтерфейсі One UI 6.1, що запускається разом з телефонами.

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Характеристики Samsung Galaxy S24 та S24+



Так виглядають Galaxy S24 та S24+ / Фото Samsung

На внутрішньому ринку та в США Galaxy S24 і S24+ оснащені процесором Snapdragon 8 Gen 3 , який був розроблений з початковою орієнтацією на штучний інтелект. Для моделей в Європі смартфони використовуватимуть чип SoC Exynos , розроблений самою компанією Samsung.

, який був розроблений з початковою орієнтацією на штучний інтелект. Для моделей в Європі смартфони використовуватимуть чип , розроблений самою компанією Samsung. Незалежно від того, на якому чипі вони працюють, вони будуть оснащені 8 гігабайтами оперативної пам'яті в S24 і 12 гігабайтами оперативної пам'яті в S24+.

Galaxy S24 матиме 128, 256 або 512 гігабайтів вбудованої пам'яті. S24+ отримав 256 або 512 гігабайтів.

Акумулятори – 4 000 міліампер-годин та 4 900 міліампер-годин відповідно. Galaxy S24 зможе заряджатися з чистою потужністю 25 ватів. S24+ заряджається трохи швидше завдяки дротовому зарядному пристрою потужністю 45 ватів. Що стосується бездротової зарядки, то кожен з них має швидку бездротову зарядку Fast Wireless Charging 2.0.

Зовнішньо обидва смартфони не відрізняються, але мають різні розміри екрана, який базується на технології AMOLED 2X. Більший S24+ побудований навколо 6,2-дюймової панелі QHD+, тоді як базова модель S24 має 6,2-дюймовий екран FHD+.

Компанія цього року зробила тонші рамки, ніж були у S23. Крім того, смартфони стали повністю пласкими: дисплей, бокові грані, задня панель – все тепер повністю пласке. Торік, нагадаємо, бокові грані мали легкі заокруглені форми.

Обидва пристрої виготовлені не з титану, а з традиційного алюмінію. Вони мають матове покриття в кожному кольорі. Як зазначили перші оглядачі, тепер вони виглядають "більш преміальними".



Корпус однієї з молодших версій / Фото 9to5google



Матові бокові грані / Фото 9to5google

Приємною новиною для майбутніх власників стане поява покращеної випарної системи охолодження в усіх трьох моделях. Це позначиться на загальному комфорті використання, адже пристрої менше нагріватимуться навіть під час важких завдань – вимогливих ігор, перегляду відео та інших.

Компанія також підтвердила нещодавній витік, заявивши про збільшення тривалості підтримки своїх пристроїв. Обидва смартфони, як і модель Ultra, отримуватимуть оновлення операційної системи та оновлення безпеки протягом семи років.

На додаток до оновлень, які мають допомогти клієнтам довше користуватися своїми телефонами, Samsung заявляє, що продовжує збільшувати кількість перероблених матеріалів, що використовуються в лінійці Galaxy. Перероблені пластик, скло та алюміній використовуються як у внутрішніх, так і в зовнішніх компонентах. Також у серії S24 вперше є деталі, виготовлені з переробленого кобальту та рідкоземельних елементів: в акумуляторі – 50 відсотків переробленого кобальту, а в динаміках – 100 відсотків перероблених рідкоземельних елементів.



Екран одного зі смартфонів / Фото 9to5google

Камера

Обидва смартфони використовують 50-мегапіксельну основну камеру з 12-мегапіксельним надширококутним і 10-мегапіксельним телефотооб'єктивом. Телеоб'єктив має 3-кратний оптичний зум. Технологія ProVisual Engine від Samsung значно покращує зображення, які виходять за межі 3-кратного оптичного зуму, щоб вони виглядали добре після публікації.



Камери Galaxy S24 та S24+ / Фото 9to5google

Штучний інтелект у комплекті

Ми детально поговоримо про Galaxy AI в окремому великому матеріалі, тож слідкуйте за нашими майбутніми публікаціями. А зараз торкнемось основного, що треба знати про це. Власна оболонка One UI 6.1 на базі Android 14 приносить кілька нових функцій, які здаються дійсно корисними, а не просто функціями ШІ заради забави.

Великим доповненням до Галереї від Samsung є "Генеративне редагування" (Generative Edit), яке має схожість з функцією Magic Editor у смартфонах Google. Generative Edit працює, щоб заповнити частини зображення, які ви хочете видалити. Наприклад, замінити ліхтарний стовп або людину на задньому плані дуже просто – потрібно лише виділити цей об'єкт і натиснути кнопку редагування.

На додаток до цієї функції штучного інтелекту є ще один інструмент, який автоматично працює під час перегляду зображень у Галереї. Якщо функція "Пропозиція редагування" помітить, що зображення розмите, занадто яскраве або потребує подальших налаштувань, перед тим, як ви перейдете в режим редагування, з'являться відповідні підказки.

Функція Live Translate, яка працює під час голосових дзвінків у режимі реального часу, пропонує за допомогою пари дотиків перекласти все, що ви скажете на рідну мову вашого співрозмовника. Під час дзвінка з'являється стенограма, а переклад генерується вголос.

Samsung також представляє функцію транскрибації (розшифрування інформації з аудіо або відео в текстову форму), новий підхід до пошуку в Google, а також додаткові функції перекладу в Interpreter.

Звісно ж, тут також буде доступна функція генерування шпалер.



Стенограма з результатами дзвінка / Фото 9to5google



Спілкування за допомогою перекладача / Фото 9to5google

Ціни та кольори

Galaxy S24 і S24+ будуть доступні в кольорах:

чорний онікс,

мармуровий сірий,

кобальтовий фіолетовий,

бурштиново-жовтий.

Деякі інші кольори доступні тільки на сайті Samsung.