24 Канал собрал шесть важнейших космических событий 2024 года, которые изменили индустрию повлияв на ее развитие. Эти события продолжили достижения заложенные в прошлом году и стали фундаментом для будущих свершений

Читайте на сайте 2024 год в науке: важнейшие открытия и события, которые всколыхнули мир

Космический корабль Starship от SpaceX – это не только ключ к будущему компании, но и жизненно важная часть американского видения возвращения человечества на Луну. Компания, которая произвела революцию в космических путешествиях благодаря ракете Falcon 9, стремится сделать Starship полностью многоразовой ракетой, что может резко снизить затраты на космические миссии.

Звездолёт
Космический корабль Starship / Фото SpaceX

Важной демонстрацией инженерного мастерства SpaceX стало событие, случившееся осенью 2024 года. Во время пятого испытательного полета компания осуществила успешные маневры сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, вернув ее на Землю и поймав в воздухе с помощью пусковой башни обслуживания Mechazilla.

Момент посадки и захвата Super Heavy – смотрите видео:

Это достижение требовало большой точности в расчетах и технологического совершенства. И хотя SpaceX не смогла повторить этот успех в шестом испытательном полете, компания нацелилась на увеличение частоты испытаний Starship в следующем году, поэтому стоит ждать новых успехов.

Супертяжелый
Ракета-носитель Super Heavy / Фото SpaceX

SpaceX планирует использовать корабль для доставки на орбиту, Луну и Марс грузов и миссий, а контракт с NASA даже предусматривает использование корабля в роли пилотируемого транспортного средства для возвращения людей на Луну.

Сташип
Starship на Луне / Рендер SpaceX

После почти пяти десятилетий космические аппараты NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2" продолжают превосходить ожидания ученых. Эти знаковые зонды являются единственными действующими космическими аппаратами за пределами нашей Солнечной системы, и хотя их ядерные генераторы теряют энергию, а системы проявляют признаки старения, NASA неустанно работает над тем, чтобы поддерживать их работоспособность.

Вояджер
Voyager-1 в представлении художника / Изображение NASA

В 2024 году уровень мощности космического аппарата "Вояджер-2" значительно снизился, что заставило НАСА деактивировать второстепенные системы, такие как прибор для изучения плазмы, который имел минимальное использование в межзвездном пространстве.

Для "Вояджера-1" ситуация была сложнее. В конце 2023 года зонд начал посылать искаженные сигналы, что было связано с неисправностью микросхемы памяти. Несмотря на эту неудачу, команда NASA перенастроила его память, восстановив связь. Однако через несколько месяцев система защиты от неисправностей выключила главную антенну Х-диапазона.

Благодаря удивительному повороту, NASA удалось восстановить связь через маломощный S-диапазон, который не использовался десятилетиями. Хотя сигнал значительно слабее, "Вояджер-1" пережил еще один год, продолжая расширять границы космических исследований.

Вертолет NASA Ingenuity значительно превзошел ожидания инженеров, поскольку изначально был разработан для короткого тестового полета в рамках миссии марсохода Perseverance на Марсе. Однако аппарат совершил 72 успешных полета до своей последней аварийной посадки в начале 2024 года.

Изобретательность
Вертолет Ingenuity / Фото NASA

Авария произошла в кратере Джезеро, где непредсказуемый характер поверхности привел к навигационным ошибкам. Несмотря на катастрофу, Ingenuity оставил после себя наследие: он доказал, что воздушное исследование Марса возможно, отправляя жизненно важные данные и отчеты о погоде в течение своей почти трехлетней миссии.

Ingenuity
Снимок Ingenuity после аварийной посадки / Фото NASA

Успех Ingenuity продемонстрировал, что с помощью готовых технологий можно достичь на Марсе большего, чем считалось сначала, и проложил путь для будущих воздушных миссий. Хотя вертолет больше не эксплуатируется, его вклад в миссию на Марс будет продолжать влиять на исследование космоса еще долгие годы.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба предоставляет потрясающие изображения дальнего космоса, но новый проект на Земле обещает конкурировать с возможностями Уэбба.

В середине 2024 года обсерватория Веры К. Рубин в Чили представила свою невероятную 3200-мегапиксельную камеру для исследования пространства и времени (LSST). Эта камера весит более 3 000 килограммов и имеет объектив, охватывающий пять футов, и является самой большой астрономической камерой из когда-либо созданных. Она будет предоставлять чрезвычайно четкие изображения ночного неба, охватывая значительную его часть во время каждого наблюдения.

Обсерватория Рубин
Обсерватория Рубин / Рендер

Обсерватория "Рубин" заработает в 2025 году и будет делать детальные снимки всего южного неба каждые три ночи. Цель – создать десятилетнюю запись космоса, что позволит астрономам отслеживать космические события с беспрецедентной детализацией.

Камера LSST поможет обнаружить новые объекты и понять динамику Вселенной, что будет способствовать формированию нашего понимания космоса на десятилетия вперед.

Фиаско Boeing Starliner

Космический корабль Boeing Starliner столкнулся с очередной неудачей в 2024 году во время долгожданного испытательного полета с экипажем. Несмотря на беспокойство относительно негерметичности гелиевых клапанов, миссия продолжилась, и астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс отправились на Международную космическую станцию (МКС).

Boeing Starliner
Бутч Уилмор и Сунита Уильямс перед полетом / Фото NASA

Однако, все пошло не по плану. В процессе полета появились многочисленные утечки гелия, а двигатели космического корабля перегрелись во время сближения, что вызвало проблемы и задержку при стыковке с МКС.

Starliner
Корабль Starliner пристыкован к МКС / Фото NASA

В конце концов астронавты были вынуждены остаться на борту МКС на длительный период, и их миссия превратилась в неожиданно затянутое восьмимесячное пребывание, а недавно стало известно, что экипаж вернется домой не раньше марта 2025 года.

Корабль Starliner вернулся на Землю пустым и стало ударом для аэрокосмического подразделения Boeing, который теперь сталкивается с проблемами относительно своей способности доставлять надежные космические корабли с экипажем к МКС.

Starliner
Посадка Starliner / Фото NASA

Сейчас SpaceX остается единственным сертифицированным оператором американских пилотируемых космических кораблей, а будущее Starliner остается неопределенным. Сама же Boeing работает над решением технических проблем и роста расходов на завершение проекта.

В сентябре 2024 года состоялся исторический момент для частных космических полетов, когда Джаред Айзекман, бизнесмен-миллиардер, и инженер SpaceX Сара Гиллис совершили первый в истории гражданский выход в открытый космос во время миссии Polaris Dawn.

Эта миссия, профинансирована Айзекманом, подняла исследования космоса на новую высоту, продемонстрировав роль частных компаний в исследовании космоса.

Айзекман и Гиллис вышли из капсулы SpaceX Dragon, чтобы протестировать новые костюмы компании для внедорожной активности (EVA). Успех этого выхода в открытый космос продемонстрировал растущие возможности коммерческих космических полетов и открыл возможности для частных лиц участвовать в исследовании космоса.

Выход гражданских астронавтов в открытый космос – смотрите видео:

Это событие ознаменовало новую главу в демократизации космоса и, возможно, повлияло на избрание Айзекмана следующим руководителем NASA при второй администрации Трампа.

Смотрите также Как искусственный интеллект навсегда изменил мир в 2024 году: главные прорывы в отрасли

2025 ждет эра новых открытий

Хотя 2024 год был знаковым для космических исследований, 2025 год обещает еще больше впечатляющих достижений. Развитие программы Starship будет продолжаться и SpaceX будет достигать новых высот. Завершена и запущена обсерватория "Рубин" станет будущим космической науки и подарит человечеству ряд новых открытий. Революционные события 2024 года заложили прочный фундамент для того, что будет дальше, и будущее космической отрасли обещает быть ярким и непредсказуемым.