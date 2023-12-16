На випадок блекауту: як допомогти дітям здолати тривожність

З приходом зимового періоду збільшується ймовірність ударів окупантами по енергетичній інфраструктурі України. Росіяни ставитимуть собі за ціль залишити українців без електрики. Оскільки діти більш сприйнятливі до потрясінь та незгод, ніж дорослі, варто знати, як заспокоїти дітей у випадку блекауту.

Окрім того, щоб забезпечити себе речима першої необхідності – ліхтариками, батарейками, теплим одягом, варто подбати про те, як допомогти дітям здолати тривожність та зробити час без світла комфортним і затишним, наскільки це можливо. Про те, як можна допомогти дитині здолати тривожність, розповіли психологи Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?".

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Як підготувати дитину до блекаутів

Страх темряви не є чимось незвичним у дітей. Це – з одного боку, віковий страх, а з іншого – один із наслідків тривалого стресу.

Коли людина знаходиться у темряві втрачаються відчуття кордонів, тіла та орієнтацію в просторі. Тому варто бути дуже обережними з доторками до дитини в такий момент. Перше, що необхідно зробити – дати дитині відчуття простору: "Стіни тут, стеля ось там".

Психологи радять домовитися з дитиною, за що вона буде відповідати — вмикати ліхтарик, дбати про свою іграшку чи улюбленця. Для того, щоб відволікти дитину можна запропонувати їй пограти в ігри. Це є найпростішим способом трансформувати напругу.

Як відновити відчуття безпеки у дитини

Психологи розповідають про можливі ігри в темрямі, щоб дитина відчувала безпеку.

Якщо є ліхтарик, то можна використовувати темряву, як інструмент.

Влаштуйте театр тіней – створюйте руками та іграшками різні фігури;

Зробіть проектор зі стаканчика та плівки;

Дивіться крізь друшляк, сито на "зірки".

Також рекомендують використовувати аудіальні ігри та ігри зі словами.

Співайте хором – можна грати на музичних інструментах;

Говоріть одне з одним "тарабарською мовою" – йдеться про вигадування слів та цілей історії. Можна вгадувати за інтонаціями оповідачів, про що вони говорять

Розповідайте швидкі історії, аби вкластися в хвилину

Грайте в "Слова"

Грайте у "Спотворений телефон"

Грайте у "Казку по реченню" – складіть спільну казку але кожен може промовляти лише по одному реченню

"Слова навпаки" – давайте одне одному слова та намагайтеся проговорити їх навпаки

Шукайте рими до слів. Можете називати випадкові слова та шукатии до них 3 – 4 рими

"Дурниці". Ви можете вигадувати початок речення до якого треба вигадати кумедне і нереальне продовження.

Щоб допомогти дитині подолати страх темряви, ви можете зробити "Спрей від монстрів". Для цього варто взяти брискалку з водою наклеїти на неї або ж намалювати щось кумедне. Назвіть брискалку "Спреєм від монстрів". Таким чином дитина може бризкати водою у темряві зі словами "Я тебе не боюся!".

Також психологи радять, що відволіктися чи відчути затишок і повернути відчуття кордонів тіла допоможуть пледи, подушка та іграшки, які можна стискати в руках.

Як відновити відчуття безпеки у дітей / Фото телеграм Програма "Ти як?"

Матеріали психологи розробили у партнерстві з UNICEF Ukraine.

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