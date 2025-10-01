Владимир Зеленский заявил, что в результате обстрела блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской АЭС продолжался более трех часов. По его словам, россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Как Зеленский комментирует блэкаут на ЧАЭС?

Владимир Зеленский объяснил, что блэкаут задел, в частности, новое укрытие, которое защищает окружающую среду от остатков четвертого энергоблока станции после взрыва 1986 года и радиоактивных обломков и пыли.

Также это хранилище отработанного ядерного топлива, где сосредоточено около 80% всего такого топлива, накопленного за время работы АЭС, – более 3250 тонн отработанных топливных сборок.

Россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. И это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов – по предварительной оценке, российско-иранских "Шахедов",

– подчеркнул президент.

По его словам, часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной БпЛА, чтобы усложнить защиту объекта.

Зеленский также напомнил, что уже восьмой день продолжается блэкаут на Запорожской атомной станции – он начался из-за российских обстрелов. Глава государства подчеркнул, что россияне не делают абсолютно ничего, чтобы исправить ситуацию и дать возможность украинским специалистам восстановить внешнее питание ЗАЭС, которое должно функционировать непрерывно в нормальных условиях.

Россия сознательно создает угрозу радиационных инцидентов, пользуясь, к сожалению, слабой позицией МАГАТЭ и директора Рафаэля Гросси, а также распыленностью глобального внимания,

– подытожил Владимир Зеленский.

Между тем в МАГАТЭ заявили, что колебания электроснабжения после потери связи с линией 330 кВ подстанции "Славутич".

Отмечается, что объект быстро переключился на запасные линии, и электроснабжение было восстановлено, за исключением Нового безопасного конфайнмента (НБК). сейчас электроэнергию в НБК поставляют два аварийных дизельных генератора.

