В Чернигове блэкаут: в водоканале рассказали, что будет с водой и где можно запастись
- В Чернигове обесточен водоканал, но объекты запускаются от альтернативных источников питания.
- Вода подается с давлением на нижние этажи, организован подвоз воды и открытые водопроводные колонки.
Чернигов обесточен, в частности и КП "Черниговводоканал". Жителям рассказали, что будет с водоснабжением.
В 5:30 водоканал начал запуск объектов предприятия от альтернативных источников питания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КП "Черниговводоканал".
Смотрите также Путин пытается создать "санитарную зону" на Сумщине и Черниговщине, – ГУР
Какова ситуация с водой в Чернигове?
В "Черниговводоканале" пытаются обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов. В отдельные районы города утром будет организован подвоз воды.
Также в городе открыты водопроводные колонки, из которых жители многоэтажных домов могут набирать воду, если они расположены рядом.
Также водоканалу необходимо отвести стоки с территории города. Это более 20 насосных станций канализации, которые надо запустить и контролировать.
Часть Черниговщины обесточена
Около 22:00 20 октября в облэнерго сообщили, что северная часть Черниговщины осталась без света. Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре.
Энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением энергоснабжения. Системы водоснабжения и водоотведения переводят на резервное питание, теплоснабжения учебных заведений и больницы обеспечено.