Чернигов обесточен, в частности и КП "Черниговводоканал". Жителям рассказали, что будет с водоснабжением.

В 5:30 водоканал начал запуск объектов предприятия от альтернативных источников питания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КП "Черниговводоканал".

Какова ситуация с водой в Чернигове?

В "Черниговводоканале" пытаются обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов. В отдельные районы города утром будет организован подвоз воды.

Также в городе открыты водопроводные колонки, из которых жители многоэтажных домов могут набирать воду, если они расположены рядом.

Также водоканалу необходимо отвести стоки с территории города. Это более 20 насосных станций канализации, которые надо запустить и контролировать.

Часть Черниговщины обесточена