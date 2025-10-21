Укр Рус
У Чернігові блекаут: у водоканалі розповіли, що буде з водою і де можна запастися
21 жовтня, 07:42
У Чернігові блекаут: у водоканалі розповіли, що буде з водою і де можна запастися

Сергій Попович
Основні тези
  • У Чернігові знеструмлено водоканал, але об'єкти запускаються від альтернативних джерел живлення.
  • Вода подається з тиском на нижні поверхи, організоване підвезення води та відкриті водопровідні колонки.

Чернігів знеструмлений, зокрема і КП "Чернігівводоканал". Мешканцям розповіли, що буде з водопостачанням.

О 5:30 водоканал почав запуск об’єктів підприємства від альтернативних джерел живлення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КП "Чернігівводоканал".

Яка ситуація з водою у Чернігові?

У "Чернігівводоканалі" намагаються забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. В окремі райони міста зранку буде організоване підвезення води.

Також у місті відкриті водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхових будинків можуть набирати воду, якщо вони розташовані поруч.

Також водоканалу необхідно відвести стоки з території міста. Це понад 20 насосних станцій каналізації, які треба запустити та контролювати.

Частина Чернігівщини знеструмлена

  • Близько 22:00 20 жовтня в обленерго повідомили, що північна частина Чернігівщини залишилася без світла. Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі.

  • Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням енергопостачання. Системи водопостачання та водовідведення переводять на резервне живлення, теплопостачання закладів освіти та лікарні забезпечено.